Stationaire hogedrukreiniger
Stationaire hogedrukreinigers - één basis, verschillende locaties voor gebruik. De Kärcher stationaire hogedrukreiniger is geschikt voor gebruik overal waar verschillende zaken op een plaatsbesparende manier schoongemaakt en gedesinfecteerd moeten worden.
Warm water
De olie- of gasgestookte stationaire warmwaterhogedrukreinigers bieden hoge reinigingsprestaties en maximale efficiëntie.
Koud water
Stationaire koudwaterhogedrukreinigers zijn zeer flexibel voor elke toepassing met een waterinlaattemperatuur tot 85 °C en optionele bediening met meerdere lansen.
Warmwatergeneratoren
Als er geen warm water uit de kraan komt en er geen olie- of gasboilers geïnstalleerd kunnen worden, worden elektrische warmwatergeneratoren gebruikt.