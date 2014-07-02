Stationaire hogedrukreiniger

Stationaire hogedrukreinigers - één basis, verschillende locaties voor gebruik. De Kärcher stationaire hogedrukreiniger is geschikt voor gebruik overal waar verschillende zaken op een plaatsbesparende manier schoongemaakt en gedesinfecteerd moeten worden.

Kärcher Warm water

De olie- of gasgestookte stationaire warmwaterhogedrukreinigers bieden hoge reinigingsprestaties en maximale efficiëntie.

Kärcher Koud water

Stationaire koudwaterhogedrukreinigers zijn zeer flexibel voor elke toepassing met een waterinlaattemperatuur tot 85 °C en optionele bediening met meerdere lansen.

Kärcher Warmwatergeneratoren

Als er geen warm water uit de kraan komt en er geen olie- of gasboilers geïnstalleerd kunnen worden, worden elektrische warmwatergeneratoren gebruikt.

