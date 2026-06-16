Industriezuiger IVM 40/24-2 H ACD
De IVM 40/24-2 H ACD tweemotorige, mobiele en robuuste industriezuiger uit het middensegment overtuigt als het gaat om het opzuigen van fijn en grof brandbaar stof.
Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze IVM 40/24-2 H ACD tweemotorige middenklasse industriële stofzuiger voor het universeel opzuigen van fijne en grove brandbare vaste stoffen buiten een ATEX-zone. De betrouwbare machine werkt in eenfasige werking en beide motoren kunnen afzonderlijk worden geregeld. Het grote PTFE-sterfilter van stofklasse M kan gemakkelijk, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd met het Pull and Clean filterreinigingssysteem zonder de stofzuiger uit te schakelen. Bovendien is de machine uitgerust met een H-filter en gecertificeerd voor stofklasse H. De filter- en opvangtanks van de industriële stofzuiger zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl het chassis is gemaakt van duurzaam staal en is voorzien van grote wielen voor gemakkelijk transport.
Kenmerken en voordelen
ACD - Toegepast op Brandbaar StofVoor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.
Stofklasse HGeheel apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse H. Voor veilig opzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse H.
Handmatige trek-en-reinig filterschoonmaakFilter wordt in één stap gereinigd tijdens bedrijf. Slijtage-arme stofafzuiging door middel van luchtwisseling.
Uitgerust met twee ventilatormotoren
- Voor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.
Kenmerken extra groot sterfilter en extra patroonfilter
- Voor veilig opzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse H.
- Maximale veiligheid dankzij 2-traps filtersysteem met optimale scheiding.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s)
|106
|Vacuüm (mbar)
|225
|Tankinhoud (l)
|40
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,3
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|77
|Kabellengte (m)
|10
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|1,6
|Secundaire filterstofklasse
|H
|Filteroppervlak voor secundair filter (m²)
|1,6
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|36
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|39,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|645 x 655 x 1150
Uitvoering
- Hoofdfilter: Sterfilter
- Secundaire filter: Patroonfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
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Toepassingen
- Voor het opzuigen van brandbare stofsoorten