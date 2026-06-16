Duurzaam, robuust, compact, mobiel: onze IVM 40/24-2 H ACD tweemotorige middenklasse industriële stofzuiger voor het universeel opzuigen van fijne en grove brandbare vaste stoffen buiten een ATEX-zone. De betrouwbare machine werkt in eenfasige werking en beide motoren kunnen afzonderlijk worden geregeld. Het grote PTFE-sterfilter van stofklasse M kan gemakkelijk, comfortabel en betrouwbaar worden gereinigd met het Pull and Clean filterreinigingssysteem zonder de stofzuiger uit te schakelen. Bovendien is de machine uitgerust met een H-filter en gecertificeerd voor stofklasse H. De filter- en opvangtanks van de industriële stofzuiger zijn gemaakt van zuurbestendig roestvrij staal, terwijl het chassis is gemaakt van duurzaam staal en is voorzien van grote wielen voor gemakkelijk transport.