Industriezuiger IVM 60/36-3 H ACD
Krachtige, 3-motorige en robuust gebouwde industriële stofzuiger voor het middensegment. Speciaal ontwikkeld voor het opzuigen van grote hoeveelheden fijn en grof brandbaar stof.
Betrouwbare en duurzame industriële stofzuiger uit de middenklasse IVM 60/36-3 H ACD in stofklasse H voor het vrijwel universeel opzuigen van alle soorten brandbare vaste stoffen buiten een ATEX-zone. De krachtige stofzuiger werkt met 3 afzonderlijk regelbare motoren in enkelfasige werking en met de grote opvangbak van 60 liter kunnen ook grotere hoeveelheden worden opgezogen. Naast het H-filter heeft het apparaat een groot PTFE sterfilter van stofklasse M en het innovatieve Pull and Clean filterreinigingssysteem voor ononderbroken reiniging tijdens het gebruik. Hoogwaardige onderdelen zoals de opvang- en filtercontainer van zuurbestendig roestvrij staal of het extreem robuuste stalen chassis zorgen voor een lange levensduur, terwijl grote wielen zorgen voor eenvoudig en gemakkelijk transport naar de gewenste locatie.
Kenmerken en voordelen
ACD - Toegepast op Brandbaar StofVoor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof. Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.
Stofklasse HGeheel apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse H. Voor het veilig opnemen van gevaarlijke en brandbare vaste stoffen.
Handmatige trek-en-reinig filterschoonmaakFilter wordt in één stap gereinigd tijdens bedrijf. Slijtage-arme stofafzuiging door middel van luchtwisseling.
Uitgerust met 3 ventilatormotoren
- Drie krachtige ventilatoren voor indrukwekkende reinigingsprestaties.
- Dankzij individueel regelbare motoren kan de zuigkracht naar wens worden aangepast.
Voorzien van groot sterfilter en extra patroonfilter
- Voor veilig opzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse H.
- Twee-traps filtersysteem en optimale scheiding voor maximale veiligheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|117 / 420
|Vacuüm (mbar/kPa)
|201 / 20,1
|Tankinhoud (l)
|60
|Materiaal van de tank
|Roestvrij staal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3,6
|Vacuuming type
|Elektrisch
|Nominale breedte aansluiting
|ID 70
|Nominale breedte toebehoren
|ID 50
|Geluidsniveau (dB(A))
|tot 79
|Kabellengte (m)
|7,5
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak voor de hoofdfilter (m²)
|2
|Secundaire filterstofklasse
|H
|Filteroppervlak voor secundair filter (m²)
|3,5
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|70,8
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|71,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Uitvoering
- Hoofdfilter: Sterfilter
- Secundaire filter: Patroonfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: nee
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Toepassingen
- Voor het opzuigen van brandbare stofsoorten