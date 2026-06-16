De Holder S-reeks behoord tot de krachtigste knikgestuurde machine op de markt. Ze kunnen snel worden omgebouwd voor winterdienst, onkruidbestrijding of groenonderhoud. De standaard fronthef (CAT II) met een hefkracht van 2700 kilogram, de mechanische aftakas en een hydraulisch debiet tot 120 liter maken uitdagend werk mogelijk. Dankzij de 3-dimensionale beweging van de fronthef kan het werktuig aan de respectieve werksituaties worden aangepast. Trillingen tussen voertuig en aangekoppelde werktuigen kunnen via de hydraulica worden uitgebalanceerd en geabsorbeerd. Dit maakt snellere ritten over de weg mogelijk, verhoogt de veiligheid en beschermt de werktuigdrager. Een permanente vierwielaandrijving zorgt voor een constante tractie en bodemcontact, een mechanisch differentieelslot zorgt voor een gelijkmatige krachtoverbrenging op beide assen bij extreem gebruik. De dubbele rijaandrijving garandeert een optimaal gebruik tussen hydrostatische en mechanische rijaandrijving. De hydrostatische wiellastcompensatie zorgt voor de veiligheid bij het draaien op hellingen, het rijden over stoepranden en voor het gebruik van grote aanbouwmachines met een hoog zwaartepunt. Het voertuig is ook leverbaar als 2-persoons cabine.