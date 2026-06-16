Werktuigdragers S 100/130 Multifunctionele werktuigdrager
Robuust, krachtig, thuis op alle terrein: de multifunctionele werktuigdragers van de S-serie zijn echte krachtpatsers, ontworpen voor gebruik het hele jaar door in de moeilijkste omstandigheden.
De Holder S-reeks behoord tot de krachtigste knikgestuurde machine op de markt. Ze kunnen snel worden omgebouwd voor winterdienst, onkruidbestrijding of groenonderhoud. De standaard fronthef (CAT II) met een hefkracht van 2700 kilogram, de mechanische aftakas en een hydraulisch debiet tot 120 liter maken uitdagend werk mogelijk. Dankzij de 3-dimensionale beweging van de fronthef kan het werktuig aan de respectieve werksituaties worden aangepast. Trillingen tussen voertuig en aangekoppelde werktuigen kunnen via de hydraulica worden uitgebalanceerd en geabsorbeerd. Dit maakt snellere ritten over de weg mogelijk, verhoogt de veiligheid en beschermt de werktuigdrager. Een permanente vierwielaandrijving zorgt voor een constante tractie en bodemcontact, een mechanisch differentieelslot zorgt voor een gelijkmatige krachtoverbrenging op beide assen bij extreem gebruik. De dubbele rijaandrijving garandeert een optimaal gebruik tussen hydrostatische en mechanische rijaandrijving. De hydrostatische wiellastcompensatie zorgt voor de veiligheid bij het draaien op hellingen, het rijden over stoepranden en voor het gebruik van grote aanbouwmachines met een hoog zwaartepunt. Het voertuig is ook leverbaar als 2-persoons cabine.
Kenmerken en voordelen
Naar wens configureerbaarMultifunctioneel in gebruik en een breed scala aan krachtige werktuigen. Twee standaard aanbouwmogelijkheden en een 3 de opbouwmogelijkheid boven de motorruimte. Snel wisselen tussen verschillende werktuigen zonder het gebruik van gereedschap.
Ergonomische en comofrtabele cabineEen comfortabele werkplaats voor gebruik in alle seizoenen met airco, ventilatie, verwarming en richtbare blaasmonden. 360° zicht vanuit de cabine voor een goed zicht rond de machine.
Zeer service vriendelijkDeuren aan beiden zijden voor een veilige in- en uitstap. Het hydraulisch kipbaar opbouwplatform geeft een goede toegang tot het motorcompartiment. Voor gemakkelijke reiniging en onderhoud kunnen de tanks opengeklapt worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Diesel
|Tractie-aandrijving
|Vierwielaandrijving
|Motorenfabrikant
|Deutz
|Motorvermogen (kW)
|95
|Cilinderinhoud (cm³)
|3621
|Cilinder
|4
|Emissienorm
|STAGE V
|Brandstoftank (l)
|84
|Snelheid (km/u)
|40
|Werksnelheid (km/u)
|20
|Wielbasis (mm)
|1827
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|5500
|Toegestaan totaalgewicht (optie) (kg)
|6000
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|3100
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|3921 x 1360 x 2233
Uitvoering
- Roetfilter
- Airconditioning
- Verwarming
- Zwaailicht
- Het hele jaar door inzetbaar
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Toepassingen
- Geschikt voor onkruidbestrijding, winterdienst, groenonderhoud, transport, …