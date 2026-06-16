Ideaal om te voorkomen dat deuren bij reinigingswerkzaamheden onbedoeld op slot gaan: universeel inzetbare deurstopper met niet-strepend rubberen profiel en aluminium handgreep met een diameter van 23 millimeter. Het gepatenteerde systeem maakt een rugvriendelijke, snelle en eenvoudige positionering en verwijdering van de deurstopper mogelijk zonder te bukken.