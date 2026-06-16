Clean Glass - PRO Kit

PRO Kit voor het reinigen van spiegels, glazen en roestvrij staal.

Frame met bandbandsysteem en ultramicrovezeldoek voor het reinigen van glanzende oppervlakken. Ideaal voor het reinigen van glanzende oppervlakken in interieurs zoals vitrines in koeltoonbanken en levensmiddelenwinkels, glazen deuren.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Wastemperatuur (°C) max. 90
Wasadvies (°C) 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,8
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,9
Afmetingen (l x b) (mm) 565 x 120
Afmetingen, verpakt (mm) 565 x 120 x 70

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
Clean Glass - PRO Kit
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Toepassingen
  • Oppervlakte - glasreiniging
Toebehoren