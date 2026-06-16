Clean Glass - PRO Kit
PRO Kit voor het reinigen van spiegels, glazen en roestvrij staal.
Frame met bandbandsysteem en ultramicrovezeldoek voor het reinigen van glanzende oppervlakken. Ideaal voor het reinigen van glanzende oppervlakken in interieurs zoals vitrines in koeltoonbanken en levensmiddelenwinkels, glazen deuren.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg)
|0,8
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,9
|Afmetingen (l x b) (mm)
|565 x 120
|Afmetingen, verpakt (mm)
|565 x 120 x 70
Uitvoering
- Multilink aansluiting
Videos
Toepassingen
- Oppervlakte - glasreiniging