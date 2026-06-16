Poetsdoek Everly, geel, 40x40 cm, 5x

Multifunctioneel ultra-microvezel niet geweven poetsdoek, resistent en absorberend.

Doek voor handmatige oppervlaktereiniging. Geschikt voor alle soorten vuil en oppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Materiaal 70% PE / 30% PA
Textiel materiaal Microvezel
Wastemperatuur (°C) max. 95
Wasadvies (°C) 60
Wascycli¹⁾ Ongev. 300
Hoeveelheid (Stuk(s)) 5
Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²) 0,1 / 130
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b) (mm) 400 x 400

¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.

Poetsdoek Everly, geel, 40x40 cm, 5x
Toepassingen
  • Oppervlakte - natte reiniging