Poetsdoek Scalet, groen, 41,5x33,5 cm, 5x
Gecoaguleerde, antikalk- en ontvettende multifunctionele doek voor glanzende oppervlakken.
Doek voor het handmatig reinigen van oppervlakken. Ideaal voor gladde oppervlakken. Voor staal, chroom, keramiek.
Specificaties
Technische gegevens
|Soort textiel
|Herbruikbaar textiel
|Materiaal
|68% PE / 12% PA / 20% PU
|Wastemperatuur (°C)
|max. 90
|Wasadvies (°C)
|60
|Wascycli¹⁾
|Ongev. 300
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|5
|Gewicht per product / gewicht per m² (kg/g/m²)
|0,3 / 285
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b) (mm)
|380 x 380
¹⁾ Bij naleving of gebruik van de aanbevolen temperaturen en reinigingsmiddelen. Bovendien kan het gebruik van een wasdroger, vooral bij hogere temperaturen, de levensduur aanzienlijk verkorten.
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Toepassingen
- Oppervlakte - natte reiniging