Handgreep voor Solaris raamtrekker

Scharnierende handgreep van polyamide, compleet met vergrendelingshendel.

Kenmerken en voordelen
Ergonomische handgreep
  • Het gereedschap ligt perfect in de hand dankzij de met rubber beklede en ergonomisch gevormde handgreep.
  • Kan veilig worden bevestigd aan telescopische lansen met het LAMPO-snelwisselsysteem.
Hoge mate van gebruiksvriendelijkheid.
  • 30% eenvoudigere opening van de blokkeerplaat in vergelijking met traditionele raamwissers.
  • De kop is 75∘ zwenkbaar naar beide zijden en in elke hoek te vergrendelen.
  • Tijdbesparend ontwerp voor het wisselen van de rubbers: de vergrendelingshendel maakt een snelle vervanging mogelijk zonder dat de geleiderail hoeft te worden losgemaakt.
Specificaties

Technische gegevens

Materiaal VADER / Rubber / POM
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 45 x 25 x 90
Afmetingen, verpakt (mm) 45 x 25 x 90

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
  • Italiaanse schroefdraad
Toepassingen
  • Ramen
Toebehoren