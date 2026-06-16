Handgreep voor Solaris raamtrekker
Scharnierende handgreep van polyamide, compleet met vergrendelingshendel.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische handgreep
- Het gereedschap ligt perfect in de hand dankzij de met rubber beklede en ergonomisch gevormde handgreep.
- Kan veilig worden bevestigd aan telescopische lansen met het LAMPO-snelwisselsysteem.
Hoge mate van gebruiksvriendelijkheid.
- 30% eenvoudigere opening van de blokkeerplaat in vergelijking met traditionele raamwissers.
- De kop is 75∘ zwenkbaar naar beide zijden en in elke hoek te vergrendelen.
- Tijdbesparend ontwerp voor het wisselen van de rubbers: de vergrendelingshendel maakt een snelle vervanging mogelijk zonder dat de geleiderail hoeft te worden losgemaakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|VADER / Rubber / POM
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|45 x 25 x 90
|Afmetingen, verpakt (mm)
|45 x 25 x 90
Uitvoering
- Multilink aansluiting
- Italiaanse schroefdraad
Toepassingen
- Ramen