Handtrekker Elios grip

Vaste polyamide handgreep, compleet met vergrendelingshendel.

Kenmerken en voordelen
Ergonomische handgreep
  • De handgreep is ontworpen voor comfortabel gebruik en om vermoeidheid te voorkomen.
  • Kan veilig worden bevestigd aan telescopische lansen met het LAMPO-snelwisselsysteem.
Hoge mate van gebruiksvriendelijkheid.
  • 30% eenvoudigere opening van de blokkeerplaat in vergelijking met traditionele raamwissers.
  • Tijdbesparend ontwerp voor het wisselen van de rubbers: de vergrendelingshendel maakt een snelle vervanging mogelijk zonder dat de geleiderail hoeft te worden losgemaakt.
Specificaties

Technische gegevens

Materiaal VADER / POM
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,1
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 45 x 25 x 90
Afmetingen, verpakt (mm) 45 x 25 x 90

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
  • Italiaanse schroefdraad
Toepassingen
  • Ramen
Toebehoren