Handtrekker Elios grip
Vaste polyamide handgreep, compleet met vergrendelingshendel.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische handgreep
- De handgreep is ontworpen voor comfortabel gebruik en om vermoeidheid te voorkomen.
- Kan veilig worden bevestigd aan telescopische lansen met het LAMPO-snelwisselsysteem.
Hoge mate van gebruiksvriendelijkheid.
- 30% eenvoudigere opening van de blokkeerplaat in vergelijking met traditionele raamwissers.
- Tijdbesparend ontwerp voor het wisselen van de rubbers: de vergrendelingshendel maakt een snelle vervanging mogelijk zonder dat de geleiderail hoeft te worden losgemaakt.
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|VADER / POM
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|45 x 25 x 90
|Afmetingen, verpakt (mm)
|45 x 25 x 90
Uitvoering
- Multilink aansluiting
- Italiaanse schroefdraad
Toepassingen
- Ramen