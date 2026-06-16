Inwasser White Star

White Star wasmachine van Kärcher, 35 cm lang. Hoogpolige wasmachineafdekking voor snelle reiniging van ramen en andere oppervlakken. Te gebruiken met T-balken van Kärcher.

Gemakkelijk afwasbare, 35 cm lange sproeierhoes voor snelle reiniging van ramen, glas en andere oppervlakken: de White Star-wasmachine van Kärcher. Het hoogpolige weefsel van hoogwaardige vezels zorgt voor een zeer goede reinigingsprestatie. Met praktische klittenbandsluiting voor bijzonder comfortabel gebruik. Te gebruiken met T-balken van Kärcher.

Specificaties

Technische gegevens

Werkbreedte (cm) 35
Materiaal PET / VADER
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,1
Lengte (mm) 350
Inwasser White Star
Toepassingen
  • Ramen