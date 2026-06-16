Inwasser White Star
White Star wasmachine van Kärcher, 35 cm lang. Hoogpolige wasmachineafdekking voor snelle reiniging van ramen en andere oppervlakken. Te gebruiken met T-balken van Kärcher.
Gemakkelijk afwasbare, 35 cm lange sproeierhoes voor snelle reiniging van ramen, glas en andere oppervlakken: de White Star-wasmachine van Kärcher. Het hoogpolige weefsel van hoogwaardige vezels zorgt voor een zeer goede reinigingsprestatie. Met praktische klittenbandsluiting voor bijzonder comfortabel gebruik. Te gebruiken met T-balken van Kärcher.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte (cm)
|35
|Materiaal
|PET / VADER
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,1
|Lengte (mm)
|350
Toepassingen
- Ramen