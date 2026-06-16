Gemakkelijk afwasbare, 35 cm lange sproeierhoes voor snelle reiniging van ramen, glas en andere oppervlakken: de White Star-wasmachine van Kärcher. Het hoogpolige weefsel van hoogwaardige vezels zorgt voor een zeer goede reinigingsprestatie. Met praktische klittenbandsluiting voor bijzonder comfortabel gebruik. Te gebruiken met T-balken van Kärcher.