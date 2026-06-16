Raam- en vloerschraper, 120 cm lang, met mes

Veilige raam- en vloerschraper met mes van Kärcher. Lengte 120cm.

Uitgerust met een 120 centimeter lange steel en mes, is de raam- en vloerschraper perfect voor lichte werkzaamheden. De schraper heeft ook een beschermkap voor extra veiligheid

Specificaties

Technische gegevens

Programma ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
Materiaal Aluminium / pc
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,7
Afmetingen (l x b) (mm) 105 x 30
Raam- en vloerschraper, 120 cm lang, met mes
Toepassingen
  • Ramen
  • Vloer - stomerij