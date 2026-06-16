Raam- en vloerschraper, 120 cm lang, met mes
Veilige raam- en vloerschraper met mes van Kärcher. Lengte 120cm.
Uitgerust met een 120 centimeter lange steel en mes, is de raam- en vloerschraper perfect voor lichte werkzaamheden. De schraper heeft ook een beschermkap voor extra veiligheid
Specificaties
Technische gegevens
|Programma
|ADVANCED / STANDARD / CLASSIC
|Materiaal
|Aluminium / pc
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,7
|Afmetingen (l x b) (mm)
|105 x 30
Toepassingen
- Ramen
- Vloer - stomerij