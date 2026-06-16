Schraper korte steel, met mes

Kleine schraper van metaal van Kärcher. Met lemmet, beschermkap en korte steel. Vervangende messen beschikbaar, geschikt voor gebruik met aluminium telescopisch handvat.

Specificaties

Technische gegevens

Programma STANDARD / CLASSIC
Materiaal PP / Staal / Roestvrij staal
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,2
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (l x b) (mm) 105 x 230
Afmetingen, verpakt (mm) 105 x 230 x 30

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
  • Italiaanse schroefdraad
Schraper korte steel, met mes
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Ramen
  • Vloer - stomerij
Toebehoren