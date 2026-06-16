Astro aluminium raamwisser met scharnier, 45 cm

Scharnierende houder van aluminium met Lampo-verbindingssysteem.

Scharnierende inwasserhandgreep met aluminium stang. Ideaal voor professioneel gebruik.

Kenmerken en voordelen
Ergonomische handgreep
  • Het gereedschap ligt perfect in de hand dankzij de met rubber beklede en ergonomisch gevormde handgreep.
  • Kan veilig worden bevestigd aan telescopische lansen met het LAMPO-snelwisselsysteem.
Robuust en lichtgewicht.
  • De kunststof handgreep met aluminium T-profiel zorgt voor een laag totaalgewicht, wat de hantering vereenvoudigt.
  • Duurzaam en vormvast, zelfs onder belasting.
Uitstekende reinigingsprestaties
  • Gelijkmatige drukverdeling voor optimale reinigingsprestaties.
  • Het 75∘ zwenkbare T-profiel zorgt voor een bijzonder efficiënte reiniging in combinatie met telescopische lansen.
  • Te combineren met de telescopische lans voor het eenvoudig reinigen van hoge oppervlakken.
Specificaties

Technische gegevens

Werkbreedte (cm) 45
Materiaal Aluminium / PP / rubber / VADER
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product (kg) 0,2
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,2
Lengte (mm) 450
Afmetingen, verpakt (mm) 450 x 25 x 190

Uitvoering

  • Multilink aansluiting
  • Italiaanse schroefdraad
Toepassingen
  • Ramen
Toebehoren