Astro aluminium raamwisser met scharnier, 45 cm
Scharnierende houder van aluminium met Lampo-verbindingssysteem.
Scharnierende inwasserhandgreep met aluminium stang. Ideaal voor professioneel gebruik.
Kenmerken en voordelen
Ergonomische handgreep
- Het gereedschap ligt perfect in de hand dankzij de met rubber beklede en ergonomisch gevormde handgreep.
- Kan veilig worden bevestigd aan telescopische lansen met het LAMPO-snelwisselsysteem.
Robuust en lichtgewicht.
- De kunststof handgreep met aluminium T-profiel zorgt voor een laag totaalgewicht, wat de hantering vereenvoudigt.
- Duurzaam en vormvast, zelfs onder belasting.
Uitstekende reinigingsprestaties
- Gelijkmatige drukverdeling voor optimale reinigingsprestaties.
- Het 75∘ zwenkbare T-profiel zorgt voor een bijzonder efficiënte reiniging in combinatie met telescopische lansen.
- Te combineren met de telescopische lans voor het eenvoudig reinigen van hoge oppervlakken.
Specificaties
Technische gegevens
|Werkbreedte (cm)
|45
|Materiaal
|Aluminium / PP / rubber / VADER
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht per product (kg)
|0,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|0,2
|Lengte (mm)
|450
|Afmetingen, verpakt (mm)
|450 x 25 x 190
Uitvoering
- Multilink aansluiting
- Italiaanse schroefdraad
Toepassingen
- Ramen