Kit Uni Junior
Kit: Uni Junior-frame met ringmoer, Soft Band-vlakmop van 35 cm en enkele emmer van 14 liter met dweilpers.
Semi-professioneel mopsysteem met microkleppen. Ideaal voor semi-professionele hoogwaardige reiniging van horizontale en verticale oppervlakken.
Kenmerken en voordelen
Beste ergonomie
- Ergonomisch: buigt niet tijdens gebruik, ontziet rug en gewrichten
Tijdsbesparing
- Tijdbesparend: dankzij het grote schoonmaakoppervlak en de mogelijkheid om in hoeken en onder meubels schoon te maken
Hygiënische behandeling
- Geen direct huidcontact met de gebruikte hoes
Specificaties
Technische gegevens
|Materiaal
|PP / VADER
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|1,2
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|1,7
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|350 x 150 x 150
|Afmetingen, verpakt (mm)
|350 x 150 x 150
Toepassingen
- Vloer - nat reinigen
- Wasruimte op de vloer - natte reiniging