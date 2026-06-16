Uni Junior-set met handvat

Kit: 4-delige, samenstelbare steel - 140 cm, Uni Junior-frame, 35 cm Soft Band-vlakmop en enkele emmer van 14 liter met dweilpers.

Semi-professioneel mopsysteem met microkleppen. Ideaal voor semi-professionele hoogwaardige reiniging van horizontale en verticale oppervlakken.

Kenmerken en voordelen
Beste ergonomie
  • Ergonomisch: buigt niet tijdens gebruik, ontziet rug en gewrichten
Tijdsbesparing
  • Tijdbesparend: dankzij het grote schoonmaakoppervlak en de mogelijkheid om in hoeken en onder meubels schoon te maken
Hygiënische behandeling
  • Geen direct huidcontact met de gebruikte hoes
Specificaties

Technische gegevens

Materiaal PP / VADER
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht zonder toebehoren (kg) 1,6
Gewicht incl. verpakking (kg) 2,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 350 x 150 x 1400
Afmetingen, verpakt (mm) 350 x 150 x 1400
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen
  • Wasruimte op de vloer - natte reiniging
Toebehoren