H-Cube Climb

Servicewagen. Ideaal voor het schoonmaken en aanvullen van gastenvoorzieningen. Aanbevolen voor onderhoud van 2 kamers - Met rubberen axiaalwielen van 200 mm

Servicewagen met axiale wielen, uitgerust met verplaatsbaar dienblad, multifunctionele vakken, haak- en riemband om gereedschap aan te bevestigen en verstelbare indeling.

Kenmerken en voordelen
Maximale flexibiliteit
  • Georganiseerd: met veel verplaatsbare scheidingswanden voor een individuele indeling, die zorgen voor een efficiënt en gemakkelijk te transporteren systeem
Makkelijk onderhoud
  • Uitneembaar: de binnenvakken kunnen eenvoudig en snel worden verwijderd, wat reiniging en hygiëne vergemakkelijkt
Veilige en eenvoudige bediening
  • Makkelijk te bedienen: dankzij de axiale wielen blijft de trolley stabiel, zelfs bij het omhoog en omlaag gaan.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht zonder toebehoren (kg) 8,5
Gewicht incl. verpakking (kg) 10,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 670 x 470 x 1080
Afmetingen, verpakt (mm) 670 x 470 x 1080