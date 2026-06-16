H-Cube Climb
Servicewagen. Ideaal voor het schoonmaken en aanvullen van gastenvoorzieningen. Aanbevolen voor onderhoud van 2 kamers - Met rubberen axiaalwielen van 200 mm
Servicewagen met axiale wielen, uitgerust met verplaatsbaar dienblad, multifunctionele vakken, haak- en riemband om gereedschap aan te bevestigen en verstelbare indeling.
Kenmerken en voordelen
Maximale flexibiliteit
- Georganiseerd: met veel verplaatsbare scheidingswanden voor een individuele indeling, die zorgen voor een efficiënt en gemakkelijk te transporteren systeem
Makkelijk onderhoud
- Uitneembaar: de binnenvakken kunnen eenvoudig en snel worden verwijderd, wat reiniging en hygiëne vergemakkelijkt
Veilige en eenvoudige bediening
- Makkelijk te bedienen: dankzij de axiale wielen blijft de trolley stabiel, zelfs bij het omhoog en omlaag gaan.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|8,5
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|10,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|670 x 470 x 1080
|Afmetingen, verpakt (mm)
|670 x 470 x 1080