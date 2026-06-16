De 60 cm dweilhouder van Kärcher is een lichtgewicht, 360° draaibare dweilhouder voor 60 cm dweil. Omdat katoenen moppen tijdens het wassen licht kunnen krimpen, kunnen de bevestigingen individueel worden aangepast. Dankzij de flexibele verbinding met het handvat is de dweilhouder bij uitstek geschikt voor het reinigen van grote en blootgestelde oppervlakken. Randen en randen zijn ook gemakkelijk toegankelijk voor efficiënt afstoffen. Het lage gewicht van de dweilhouder maakt energiebesparend en moeiteloos werken mogelijk.