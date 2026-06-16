Ecolabel katoenen dweil met dik garen met universele schroefaansluiting

Katoenen dweilmop met kunststof bevestiging, te gebruiken met trechterwringer. Ideaal voor het verwijderen van restvuil waarbij herhaaldelijk spoelen van de vezels nodig is.

Specificaties

Technische gegevens

Soort textiel Herbruikbaar textiel
Materiaal 100% katoen
Textiel materiaal 100% katoen
Wastemperatuur (°C) max. 60
Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Gewicht per product / gewicht per m² (kg) 0,3
Gewicht incl. verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (l x b) (mm) 300 x 100
Afmetingen, verpakt (mm) 300 x 100 x 100
Ecolabel katoenen dweil met dik garen met universele schroefaansluiting
Ecolabel katoenen dweil met dik garen met universele schroefaansluiting
Toepassingen
  • Vloer - nat reinigen