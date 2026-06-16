Met het compacte formaat en de uitstekende kenmerken van de BD 35/15 C biedt deze machine uitzonderlijke flexibiliteit, gebruiksgemak en efficiënte reinigingsmogelijkheden. Uitgerust met een borstelkop van 35 cm, levert de BD 35/15 C uitstekende reinigingsefficiëntie en wendbaarheid. De BD 35/15 C is speciaal ontworpen voor kleinere ruimtes en is perfect voor het navigeren door krappe bochten en drukke gemeubileerde ruimtes. Met een hoogte van 68 cm past hij onder de meeste tafels en meubels. Een ander handig kenmerk van de BD 35/15 C is de ingebouwde batterijlader. Hierdoor kan je de machine op elke locatie opladen. De compacte schrobzuigmachine BD 35/15 C is ontworpen met het oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het robuuste ontwerp en de hoogwaardige componenten zorgen voor een lange levensduur, zelfs in veeleisende omgevingen. Het goed toegankelijke ontwerp maakt bovendien routinematige onderhouds- en reinigingswerkzaamheden eenvoudiger, zodat deze snel en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.