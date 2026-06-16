Schrob-/zuigmachine BD 35/15 C Classic Bp Pack
De BD 35/15 C Classic schrobzuigmachine is perfect voor kleine ruimtes dankzij zijn veelzijdigheid, manoeuvreerbaarheid en ingebouwde batterijlader.
Met het compacte formaat en de uitstekende kenmerken van de BD 35/15 C biedt deze machine uitzonderlijke flexibiliteit, gebruiksgemak en efficiënte reinigingsmogelijkheden. Uitgerust met een borstelkop van 35 cm, levert de BD 35/15 C uitstekende reinigingsefficiëntie en wendbaarheid. De BD 35/15 C is speciaal ontworpen voor kleinere ruimtes en is perfect voor het navigeren door krappe bochten en drukke gemeubileerde ruimtes. Met een hoogte van 68 cm past hij onder de meeste tafels en meubels. Een ander handig kenmerk van de BD 35/15 C is de ingebouwde batterijlader. Hierdoor kan je de machine op elke locatie opladen. De compacte schrobzuigmachine BD 35/15 C is ontworpen met het oog op duurzaamheid en betrouwbaarheid. Het robuuste ontwerp en de hoogwaardige componenten zorgen voor een lange levensduur, zelfs in veeleisende omgevingen. Het goed toegankelijke ontwerp maakt bovendien routinematige onderhouds- en reinigingswerkzaamheden eenvoudiger, zodat deze snel en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.
Kenmerken en voordelen
On-board-oplaadapparaat
- Breedspanningslader voor eenvoudig opladen, waar u ook bent.
- Compatibel met een breed spanningsbereik.
Compacte afmetingen
- Goede wendbaarheid
- Eenvoudig van de muur te verplaatsen.
- Gerbuiksvriendelijk
Optimale afzuiging
- De zuigbalk absorbeert ook betrouwbaar water in krappe hoeken.
- Droogt de vloer onmiddellijk.
Opvouwbaar en verstelbaar stuur
- Compact ontwerp, bespaart meer ruimte
- Gemakkelijk te vervoeren, past in de meeste auto's.
- Ergonomisch verstelbaar voor verschillende gebruikerslengtes.
Verstelbaar waterdebiet
- Maximale waterdoorstroming van 1 l/min
- Aanpasbaar, afhankelijk van het type vloer en de vervuiling.
Gemakkelijk toegankelijke borstelkop
- Geen gereedschap nodig om de borstel te verwijderen.
- Eenvoudig onderhoud na het werk.
Verwijderbare vuilwatertank
- Simpel onderhoud
eco!efficiency mode
- Lager stroomverbruik
- Lager geluidsniveau
- Verlengt de werktijd met maximaal 25%.
Verbetering van de watertoevoer
- Voldoet aan de EU-norm.
- Een meer gelijkmatige waterverdeling verbetert de reinigingsprestaties.
Scherm
- Weergave van foutcodes en status, vergemakkelijkt onderhoud
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Werkbreedte borstels (mm)
|350
|Werkbreedte zuigen (mm)
|470
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|max. 15 / max. 15
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|max. 1400
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|700
|Batterijtype
|Onderhoudsvrij
|Batterij (V/Ah)
|12 / 38
|Looptijd batterij (u)
|max. 2
|Oplaadtijd batterij (u)
|nominaal 10
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²)
|25
|Waterverbruik (l/min)
|max. 0,95
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|54
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|830 x 500 x 680
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 1 Stuk(s)
- Batterij
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Transportwielen
Uitvoering
- Type zuigstrips: Linatex
Videos
Toepassingen
- BSC
- Retail
- Horeca
- ReCa
- Openbare diensten en gemeentewerken
- Gezondheidszorg
- Kantoren
Toebehoren
Reinigingsmiddel
Onderdelen BD 35/15 C Classic Bp Pack
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