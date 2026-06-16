Schrob-/zuigmachine B 150 R Bc+ D90
De B 150 R + D90 is perfect voor middelgrote oppervlakken tot 6000 m². Deze batterij-aangedreven opzit-schrobzuigmachine heeft 2 schijfborstels (90 cm werkbreedte) en tanks van 150 liter.
De compacte en zeer wendbare B 150 R + D90 batterij-aangedreven opzit-schrobzuigmachine kan zelfs in lastige interieurs indrukwekkend presteren. De machine heeft twee schijfborstels (werkbreedte 90 cm) en kan worden uitgerust met een ingebouwde lader (optioneel). De kleurcodering van de bedieningselementen en de EASY Operation-schakelaar zorgen voor een comfortabele bediening. Alle instellingen worden aangepast op het grote kleurendisplay. Om te beschermen tegen foutieve bediening kunnen toegangsrechten worden toegekend via het KIK-systeem. De eco!efficiency-modus bespaart water en energie, en vermindert het geluidsniveau. Het optionele tankspoelsysteem zorgt voor een hygiënische en gemakkelijke reiniging van de vuilwatertank, en de optionele auto-fill functie bespaart tijd bij het vullen van de schoonwatertank.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Borstelkop met disctechniek
- Eenvoudige vervanging van de discborstels of padhouders
- Discborstels in verschillende hardheden verkrijgbaar: zacht, middel en hard
- Discmodellen, vooral als het om gladde vloeren gaat.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en daardoor ideaal voor geluidsgevoelige locaties (Day-Time-Cleaning, ziekenhuis, hotel, enz.).
Groot kleurendisplay
- Overzichtelijke weergave van het actuele programma.
- Eenvoudige en snelle instellingsveranderingen mogelijk.
Auto-Fill (optioneel)
- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.
4 batterijen naar keuze
- Batterijtypen: onderhoudsvrij 36 V/180 Ah, onderhoudsarm 36 V/180 Ah, onderhoudsvrij 36 V/240 Ah, onderhoudsarm 36 V/240 Ah.
Reservoirspoelsysteem (optioneel)
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Waterbesparing tot 70% vergeleken met reiniging met behulp van een gewone waterslang.
- Betere hygiëne.
Inbouwoplader
- Geen afzonderlijk oplaadapparaat nodig.
- Prettige en eenvoudige bediening.
- In te stellen op verschillende batterijtypen.
Eenvoudig in het gebruik
- Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|900
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1180 - 1180
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|150 / 150
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|7200
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|5040
|Batterij (V)
|36
|Looptijd batterij (u)
|max. 5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 7
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|8
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (g/cm²)
|89
|Gangpad draaibreedte (cm)
|181
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Max. vermogen (W)
|tot 2400
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|957
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|218
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
Uitvoering
- Auto-Fill
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- Type zuigstrips: Linatex
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Toepassingen
- Winkelcentra/Doe-het-zelf-zaken
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Voor het reinigen van containers en tanks in de transport- en logistieke sector, in de landbouw, en de chemische en voedingsindustrie.
- Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie