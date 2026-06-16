De compacte en zeer wendbare B 150 R + D90 batterij-aangedreven opzit-schrobzuigmachine kan zelfs in lastige interieurs indrukwekkend presteren. De machine heeft twee schijfborstels (werkbreedte 90 cm) en kan worden uitgerust met een ingebouwde lader (optioneel). De kleurcodering van de bedieningselementen en de EASY Operation-schakelaar zorgen voor een comfortabele bediening. Alle instellingen worden aangepast op het grote kleurendisplay. Om te beschermen tegen foutieve bediening kunnen toegangsrechten worden toegekend via het KIK-systeem. De eco!efficiency-modus bespaart water en energie, en vermindert het geluidsniveau. Het optionele tankspoelsysteem zorgt voor een hygiënische en gemakkelijke reiniging van de vuilwatertank, en de optionele auto-fill functie bespaart tijd bij het vullen van de schoonwatertank.