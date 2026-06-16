Schrob-/zuigmachine B 150 R Bc + R85
De B 150 R + R 85 is perfect voor middelgrote oppervlakken tot 6000 m². Deze batterij-aangedreven opzit-schrobzuigmachine heeft 2 walsborstels (85 cm), tanks van 150 liter en FACT-functie.
De batterij-aangedreven opzit-schrobzuigmachine is zeer wendbaar door het korte en smalle ontwerp en bereikt daardoor ook moeilijk toegankelijke binnenruimtes. Dankzij de eco!efficiency-modus kan het water- en energieverbruik, evenals het geluidsniveau, aanzienlijk worden verminderd. De machine is uitgerust met twee walsborstels (85 cm werkbreedte). De borstelsnelheid kan naar wens worden aangepast met de FACT-functie. De kleurcodering van de bedieningselementen en de EASY Operation-schakelaar maken de bediening zeer eenvoudig. Alle instellingen worden gedaan op het grote kleurendisplay. Om de bescherming tegen bedieningsfouten te verbeteren, maakt het KIK-systeem de toewijzing van toegangsrechten mogelijk. Een hygiënische en eenvoudige reiniging van de vuilwatertank is mogelijk dankzij het optionele, gepatenteerde tankspoelsysteem.De eveneens optionele Auto Fill-functie wordt gebruikt voor het eenvoudig en tijdbesparend vullen van de schoonwatertank. Een ingebouwde lader is optioneel verkrijgbaar.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit
- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Auto-Fill (optioneel)
- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.
4 batterijen naar keuze
- Batterijtypen: onderhoudsvrij 36 V/180 Ah, onderhoudsarm 36 V/180 Ah, onderhoudsvrij 36 V/240 Ah, onderhoudsarm 36 V/240 Ah.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en daardoor ideaal voor geluidsgevoelige locaties (Day-Time-Cleaning, ziekenhuis, hotel, enz.).
Groot kleurendisplay
- Overzichtelijke weergave van het actuele programma.
- Eenvoudige en snelle instellingsveranderingen mogelijk.
Reservoirspoelsysteem (optioneel)
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Waterbesparing tot 70% vergeleken met reiniging met behulp van een gewone waterslang.
- Betere hygiëne.
Inbouwoplader
- Geen afzonderlijk oplaadapparaat nodig.
- Prettige en eenvoudige bediening.
- In te stellen op verschillende batterijtypen.
Reinigingsmiddelendosering DOSE (optioneel)
- Besparing op reinigingsmiddelen.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|850
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1180 - 1180
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|150 / 150
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|6800
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|4760
|Batterij (V/Ah)
|36 / 240
|Looptijd batterij (u)
|max. 5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 7
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|8
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|600 - 1300
|Gangpad draaibreedte (cm)
|181
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Max. vermogen (W)
|tot 2400
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|957
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|218
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
Uitvoering
- Auto-Fill
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- Type zuigstrips: Linatex
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Toepassingen
- Winkelcentra/Doe-het-zelf-zaken
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Voor het reinigen van containers en tanks in de transport- en logistieke sector, in de landbouw, en de chemische en voedingsindustrie.
- Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie