De batterij-aangedreven opzit-schrobzuigmachine is zeer wendbaar door het korte en smalle ontwerp en bereikt daardoor ook moeilijk toegankelijke binnenruimtes. Dankzij de eco!efficiency-modus kan het water- en energieverbruik, evenals het geluidsniveau, aanzienlijk worden verminderd. De machine is uitgerust met twee walsborstels (85 cm werkbreedte). De borstelsnelheid kan naar wens worden aangepast met de FACT-functie. De kleurcodering van de bedieningselementen en de EASY Operation-schakelaar maken de bediening zeer eenvoudig. Alle instellingen worden gedaan op het grote kleurendisplay. Om de bescherming tegen bedieningsfouten te verbeteren, maakt het KIK-systeem de toewijzing van toegangsrechten mogelijk. Een hygiënische en eenvoudige reiniging van de vuilwatertank is mogelijk dankzij het optionele, gepatenteerde tankspoelsysteem.De eveneens optionele Auto Fill-functie wordt gebruikt voor het eenvoudig en tijdbesparend vullen van de schoonwatertank. Een ingebouwde lader is optioneel verkrijgbaar.