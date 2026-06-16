Schrob-/zuigmachine B 150 R Bc + R85

De B 150 R + R 85 is perfect voor middelgrote oppervlakken tot 6000 m². Deze batterij-aangedreven opzit-schrobzuigmachine heeft 2 walsborstels (85 cm), tanks van 150 liter en FACT-functie.

De batterij-aangedreven opzit-schrobzuigmachine is zeer wendbaar door het korte en smalle ontwerp en bereikt daardoor ook moeilijk toegankelijke binnenruimtes. Dankzij de eco!efficiency-modus kan het water- en energieverbruik, evenals het geluidsniveau, aanzienlijk worden verminderd. De machine is uitgerust met twee walsborstels (85 cm werkbreedte). De borstelsnelheid kan naar wens worden aangepast met de FACT-functie. De kleurcodering van de bedieningselementen en de EASY Operation-schakelaar maken de bediening zeer eenvoudig. Alle instellingen worden gedaan op het grote kleurendisplay. Om de bescherming tegen bedieningsfouten te verbeteren, maakt het KIK-systeem de toewijzing van toegangsrechten mogelijk. Een hygiënische en eenvoudige reiniging van de vuilwatertank is mogelijk dankzij het optionele, gepatenteerde tankspoelsysteem.De eveneens optionele Auto Fill-functie wordt gebruikt voor het eenvoudig en tijdbesparend vullen van de schoonwatertank. Een ingebouwde lader is optioneel verkrijgbaar.

Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
  • Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
  • Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
  • Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit
  • Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
  • Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
  • Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Innovatief KIK-systeem
  • Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
  • Minder servicekosten.
  • Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Auto-Fill (optioneel)
  • Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
  • Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.
4 batterijen naar keuze
  • Batterijtypen: onderhoudsvrij 36 V/180 Ah, onderhoudsarm 36 V/180 Ah, onderhoudsvrij 36 V/240 Ah, onderhoudsarm 36 V/240 Ah.
Energie besparende eco!efficiency-stand
  • Lager stroomverbruik.
  • 40% langere looptijd per batterijlading.
  • Nog stiller en daardoor ideaal voor geluidsgevoelige locaties (Day-Time-Cleaning, ziekenhuis, hotel, enz.).
Groot kleurendisplay
  • Overzichtelijke weergave van het actuele programma.
  • Eenvoudige en snelle instellingsveranderingen mogelijk.
Reservoirspoelsysteem (optioneel)
  • Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
  • Waterbesparing tot 70% vergeleken met reiniging met behulp van een gewone waterslang.
  • Betere hygiëne.
Inbouwoplader
  • Geen afzonderlijk oplaadapparaat nodig.
  • Prettige en eenvoudige bediening.
  • In te stellen op verschillende batterijtypen.
Reinigingsmiddelendosering DOSE (optioneel)
  • Besparing op reinigingsmiddelen.
  • Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
  • Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.
Specificaties

Technische gegevens

Aandrijving Batterij
Tractie-aandrijving Elektrisch
Werkbreedte borstels (mm) 850
Werkbreedte zuigen (mm) 1180 - 1180
Schoon-/vuilwaterreservoir (l) 150 / 150
Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u) 6800
Praktische oppervlakteprestatie (m²/u) 4760
Batterij (V/Ah) 36 / 240
Looptijd batterij (u) max. 5
Oplaadtijd batterij (u) Ongev. 7
Spanning (voeding voor batterijlader) (V) 100 - 240
Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz) 50 - 60
Snelheid (km/u) 8
Stijgingspercentage (%) 10
Borsteltoerental (tr/min) 600 - 1300
Gangpad draaibreedte (cm) 181
Waterverbruik (l/min) max. 7
Geluidsniveau (dB(A)) 67
Max. vermogen (W) tot 2400
Toegestaan totaal gewicht (kg) 957
Software-updates beschikbaar tot 2032-01-01
Gewicht zonder toebehoren (kg) 218
Afmetingen (l x b x h) (mm) 1700 x 909 x 1420

Inbegrepen bij levering

  • Walsborstel: 2 Stuk(s)
  • Inbouwoplader
  • Zuigbalk, gebogen
  • robuuste aluminium gegoten zuigbalk

Uitvoering

  • Auto-Fill
  • Aandrijving
  • Automatische waterstop
  • Parkeerstand
  • Geïntegreerde veeginstallatie
  • Magneetventiel
  • 2-tank-systeem
  • Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
  • standaard verlichting voor overdag
  • Type zuigstrips: Linatex
  • robuuste voorbumper
  • met snelheidsafhankelijke waterdosering
  • Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
  • Kärcher kleur- en bedieningsconcept
  • Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
  • uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
  • Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
  • snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
  • elektrische en mechanische vlotterschakelaar
  • Easy Operation keuzeschakelaar
Schrob-/zuigmachine B 150 R Bc + R85
Schrob-/zuigmachine B 150 R Bc + R85
Schrob-/zuigmachine B 150 R Bc + R85
Schrob-/zuigmachine B 150 R Bc + R85
Schrob-/zuigmachine B 150 R Bc + R85
Schrob-/zuigmachine B 150 R Bc + R85
Schrob-/zuigmachine B 150 R Bc + R85
Schrob-/zuigmachine B 150 R Bc + R85
Toepassingen
  • Winkelcentra/Doe-het-zelf-zaken
  • Parkeergarages met meerdere verdiepingen
  • Voor het reinigen van containers en tanks in de transport- en logistieke sector, in de landbouw, en de chemische en voedingsindustrie.
  • Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie
Toebehoren
Reinigingsmiddel