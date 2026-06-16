Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
De B 150 R Bp opzit-schrobzuigmachine met twee schijfborstels, een werkbreedte van 90 cm en de nieuwste generatie zuigmond en een oppervlakteprestatie van 5400 m² per uur.
Robuust, compact, wendbaar, onze accu-aangedreven B 150 R Bp opzit-schrobzuigmachine presteert indrukwekkend onder zware, dagelijkse werkomstandigheden dankzij de onmisbare eigenschappen en uitstekende standaarduitrusting. Het DOSE reinigingsmiddel doseersysteem helpt om middelen te besparen en reinigingstaken kosteneffectief uit te voeren. De autofill-functie bespaart tijd bij het vullen van de 150 liter verswatertank, terwijl het automatische tankreinigingssysteem het eenvoudiger maakt om de vuilwatertank te reinigen. Met twee schijfborstels, een werkbreedte van 90 cm en de zeer robuuste, gegoten aluminium zuigmond, kan de machine moeiteloos 5400 m² per uur reinigen. Een dagrijverlichting verbetert de zichtbaarheid en de robuuste stalen aanrijbeveiliging met grote afbuigrollen beschermt de gebruiker en de machine betrouwbaar. De B 150 R Bp is zeer eenvoudig te bedienen dankzij het grote kleurendisplay met 30 talen, evenals de kleurgecodeerde bedieningselementen. Om de veiligheid te waarborgen, beschikt de machine ook over het gepatenteerde KIK-sleutelsysteem, dat het mogelijk maakt om verschillende gebruikersrechten toe te wijzen en daardoor bedieningsfouten vrijwel uitsluit.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Borstelkop met disctechniek
- Eenvoudige vervanging van de discborstels of padhouders
- Discborstels in verschillende hardheden verkrijgbaar: zacht, middel en hard
- Discmodellen, vooral als het om gladde vloeren gaat.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- Tot 40 procent langere looptijd van de accu.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).
Reservoirspoelsysteem
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Waterbesparing tot 70% vergeleken met reiniging met behulp van een gewone waterslang.
- Betere hygiëne.
Met een systeem voor de "DOSE" reinigingsmiddel doseereenheid.
- Besparing op reinigingsmiddelen.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.
Gerbuiksvriendelijk
- Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|900
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1180 - 1180
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|150 / 150
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|7200
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|5040
|Batterijtype
|Onderhoudsarm
|Batterij (V/Ah)
|36 / 240
|Looptijd batterij (u)
|max. 5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 7
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|8
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|180
|Borsteldruk (kg/g/cm²)
|94 / 89
|Gangpad draaibreedte (cm)
|181
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Max. vermogen (W)
|tot 2400
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|957
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|218
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
Inbegrepen bij levering
- Batterij
- Inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- Type zuigstrips: Linatex
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Toepassingen
- Geschikt voor productiehallen, magazijnen, logistieke gebouwen en zwaar industriële faciliteiten.