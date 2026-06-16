Robuust, compact, wendbaar, onze accu-aangedreven B 150 R Bp opzit-schrobzuigmachine presteert indrukwekkend onder zware, dagelijkse werkomstandigheden dankzij de onmisbare eigenschappen en uitstekende standaarduitrusting. Het DOSE reinigingsmiddel doseersysteem helpt om middelen te besparen en reinigingstaken kosteneffectief uit te voeren. De autofill-functie bespaart tijd bij het vullen van de 150 liter verswatertank, terwijl het automatische tankreinigingssysteem het eenvoudiger maakt om de vuilwatertank te reinigen. Met twee schijfborstels, een werkbreedte van 90 cm en de zeer robuuste, gegoten aluminium zuigmond, kan de machine moeiteloos 5400 m² per uur reinigen. Een dagrijverlichting verbetert de zichtbaarheid en de robuuste stalen aanrijbeveiliging met grote afbuigrollen beschermt de gebruiker en de machine betrouwbaar. De B 150 R Bp is zeer eenvoudig te bedienen dankzij het grote kleurendisplay met 30 talen, evenals de kleurgecodeerde bedieningselementen. Om de veiligheid te waarborgen, beschikt de machine ook over het gepatenteerde KIK-sleutelsysteem, dat het mogelijk maakt om verschillende gebruikersrechten toe te wijzen en daardoor bedieningsfouten vrijwel uitsluit.