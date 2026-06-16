De uitstekend uitgeruste B 150 R Bp opzit-schrobzuigmachine levert indrukwekkende prestaties bij diepte- en onderhoudsreiniging, met een oppervlaktecapaciteit van 5100 m² per uur. Dit is mede te danken aan de duurzame 240 Ah accu, een geïntegreerde acculader en dagrijverlichting. Optimale reinigingsresultaten worden gewaarborgd door de 85 cm brede gegoten aluminium rolborstelkop met een veegfunctie vooraf, dubbele zijborstels die ook vuil buiten de werkbreedte opvangen, ons DOSE reinigingsmiddel doseersysteem dat middelen bespaart, en de krachtige, robuuste aluminium zuigmond. Bovendien maken de auto-fill functie en automatische tankspoeling het mogelijk om de 150 liter vers- en vuilwatertanks snel te vullen of te reinigen. Het grote kleurendisplay, instelbaar in 30 talen, en het gepatenteerde KIK-sleutelsysteem maken de bediening zowel eenvoudig als veilig. De mogelijkheid om verschillende gebruikers verschillende toegangsrechten tot de programma's toe te wijzen, voorkomt effectief bedieningsfouten.