Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Pack DOSE+SB+240Ah Wet+Ri+R85
De standaarduitrusting van onze B 150 R Bp opzit-schrobzuigmachine omvat een rolborstelkop met een werkbreedte van 85 cm, een zijborstel en een robuuste aluminium zuigmond.
De uitstekend uitgeruste B 150 R Bp opzit-schrobzuigmachine levert indrukwekkende prestaties bij diepte- en onderhoudsreiniging, met een oppervlaktecapaciteit van 5100 m² per uur. Dit is mede te danken aan de duurzame 240 Ah accu, een geïntegreerde acculader en dagrijverlichting. Optimale reinigingsresultaten worden gewaarborgd door de 85 cm brede gegoten aluminium rolborstelkop met een veegfunctie vooraf, dubbele zijborstels die ook vuil buiten de werkbreedte opvangen, ons DOSE reinigingsmiddel doseersysteem dat middelen bespaart, en de krachtige, robuuste aluminium zuigmond. Bovendien maken de auto-fill functie en automatische tankspoeling het mogelijk om de 150 liter vers- en vuilwatertanks snel te vullen of te reinigen. Het grote kleurendisplay, instelbaar in 30 talen, en het gepatenteerde KIK-sleutelsysteem maken de bediening zowel eenvoudig als veilig. De mogelijkheid om verschillende gebruikers verschillende toegangsrechten tot de programma's toe te wijzen, voorkomt effectief bedieningsfouten.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit
- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Met een systeem voor de "DOSE" reinigingsmiddel doseereenheid.
- Besparing op reinigingsmiddelen.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.
Reservoirspoelsysteem
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Waterbesparing tot 70% vergeleken met reiniging met behulp van een gewone waterslang.
- Betere hygiëne.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).
Groot kleurendisplay
- Overzichtelijke weergave van het actuele programma.
- Eenvoudige en snelle instellingsveranderingen mogelijk.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|850
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1180 - 1180
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|150 / 150
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|6800
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|4760
|Batterijtype
|Onderhoudsarm
|Batterij (V/Ah)
|36 / 240
|Looptijd batterij (u)
|max. 5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 7
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|8
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|180 - 1300
|Borsteldruk (kg)
|94
|Gangpad draaibreedte (cm)
|181
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Max. vermogen (W)
|tot 2600
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|957
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|218
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1790 x 1070 x 1420
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Batterij
- Inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- Zijbezems
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- Type zuigstrips: Linatex
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Toepassingen
- Geschikt voor productiehallen, magazijnen, logistieke gebouwen en zwaar industriële faciliteiten.
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie