Aangedreven door een krachtige 240 Ah loodaccu maakt onze B 150 R ride-on schrobzuigmachine indruk met dagelijkse, zware schoonmaakklussen en oppervlakteprestaties tot 6800 vierkante meter per uur - bij een werksnelheid van 8 km/u. De 85 centimeter brede borstelkop met veegfunctie en de nieuwste generatie zuigbeugel voor de beste zuigresultaten zijn gemaakt van hoogwaardig, robuust aluminium. De machine heeft ook 2 tanks van 150 liter voor schoon en vuil water, die snel en eenvoudig gevuld en gereinigd kunnen worden dankzij de automatische vulfunctie, evenals het zuinige DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem. Het snelheidsafhankelijke waterdoseersysteem bespaart ook grondstoffen. Het vermindert ook de watertoevoer in bochten en verhoogt samen met de stuurhoeksensor de veiligheid. Een groot kleurendisplay maakt het apparaat eenvoudig te bedienen, terwijl het extra geïntegreerde KIK-toetsensysteem helpt om bedieningsfouten te voorkomen. Bovendien beschermen een standaard, goed zichtbaar dagrijlicht en een robuuste stalen botsbeveiliging de gebruiker en de machine tijdens het gebruik.