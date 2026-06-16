Schrob-/zuigmachine B 150 R Bp Pack DOSE+SSD+240Ah Wet+R+R85
Met zijn aluminium rolborstelkop met veegfunctie en 85 cm werkbreedte bereikt onze B 150 R ride-on schrobzuigmachine een oppervlakteprestatie tot 6800 m² per uur.
Aangedreven door een krachtige 240 Ah loodaccu maakt onze B 150 R ride-on schrobzuigmachine indruk met dagelijkse, zware schoonmaakklussen en oppervlakteprestaties tot 6800 vierkante meter per uur - bij een werksnelheid van 8 km/u. De 85 centimeter brede borstelkop met veegfunctie en de nieuwste generatie zuigbeugel voor de beste zuigresultaten zijn gemaakt van hoogwaardig, robuust aluminium. De machine heeft ook 2 tanks van 150 liter voor schoon en vuil water, die snel en eenvoudig gevuld en gereinigd kunnen worden dankzij de automatische vulfunctie, evenals het zuinige DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem. Het snelheidsafhankelijke waterdoseersysteem bespaart ook grondstoffen. Het vermindert ook de watertoevoer in bochten en verhoogt samen met de stuurhoeksensor de veiligheid. Een groot kleurendisplay maakt het apparaat eenvoudig te bedienen, terwijl het extra geïntegreerde KIK-toetsensysteem helpt om bedieningsfouten te voorkomen. Bovendien beschermen een standaard, goed zichtbaar dagrijlicht en een robuuste stalen botsbeveiliging de gebruiker en de machine tijdens het gebruik.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit
- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Met een systeem voor de "DOSE" reinigingsmiddel doseereenheid.
- Besparing op reinigingsmiddelen.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.
Reservoirspoelsysteem
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Waterbesparing tot 70% vergeleken met reiniging met behulp van een gewone waterslang.
- Betere hygiëne.
Groot kleurendisplay
- Overzichtelijke weergave van het actuele programma.
- Eenvoudige en snelle instellingsveranderingen mogelijk.
Gerbuiksvriendelijk
- Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|850
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1180 - 1180
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|150 / 150
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|7600
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|5320
|Batterijtype
|Onderhoudsarm
|Batterij (V/Ah)
|36 / 240
|Looptijd batterij (u)
|max. 5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 7
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|8
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|1300
|Gangpad draaibreedte (cm)
|181
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|957
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|218
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1700 x 909 x 1420
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Inbouwoplader
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, gebogen
- Zijschrobkop
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Veegfunctie
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- Type zuigstrips: Linatex
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Toepassingen
- Voor toepassingen in productie-, logistieke en zware industriehallen en magazijnen
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie