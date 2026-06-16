Schrob-/zuigmachine B 220 R Bc + D 90
De B 220 R + D 90 opzit-schrobzuigmachine heeft een werkbreedte van 90 cm. Deze accuaangedreven machine met 220-liter tank en schijfborstel is geschikt voor oppervlakken tot 7.000 m².
Met onze B 220 R + D 90 accuaangedreven opzit-schrobzuigmachine reinigt u middelgrote binnenoppervlakken tot 7.000 m² efficiënt, snel en grondig. De schijfborstelkop met een werkbreedte van 90 cm zorgt voor consistent uitstekende reinigingsresultaten, terwijl het KIK-sleutelsysteem, de EASY-bedieningsschakelaar en de kleurgecodeerde bedieningselementen de bediening van de compacte machine extreem eenvoudig, comfortabel en veilig maken. Het grote en overzichtelijke kleurendisplay, waarmee verschillende reinigingsmodi kunnen worden ingesteld, is ook erg handig. De eco!efficiency modus vermindert op verzoek het water- en energieverbruik, evenals het bedrijfsgeluid van de machine, en verlengt zo de looptijd aanzienlijk. Met het optioneel verkrijgbare doseersysteem is een uniforme en precieze toevoeging van de reinigingsmiddelen gegarandeerd. Op verzoek kan de machine ook worden uitgerust met de autofill-functie voor het tijdbesparend vullen van de 220-liter schoonwatertank of met het tankspoelsysteem voor het reinigen van de vuilwatertank. Tot slot rondt de verbinding met ons webgebaseerde Vlootbeheersysteem Kärcher Fleet het complete pakket zinvol af.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Borstelkop met disctechniek
- Eenvoudige vervanging van de discborstels of padhouders
- Discborstels in verschillende hardheden verkrijgbaar: zacht, middel en hard
- Discmodellen, vooral als het om gladde vloeren gaat.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en daardoor ideaal voor geluidsgevoelige locaties (Day-Time-Cleaning, ziekenhuis, hotel, enz.).
Reservoirspoelsysteem (optioneel)
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Waterbesparing tot 70% vergeleken met reiniging met behulp van een gewone waterslang.
- Betere hygiëne.
Auto-Fill (optioneel)
- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.
4 batterijen naar keuze
- Er zijn zowel onderhoudsvrije als onderhoudsarme batterijen van 36 V/180 Ah of 240 Ah beschikbaar.
Groot kleurendisplay
- Overzichtelijke weergave van het actuele programma.
- Eenvoudige en snelle instellingsveranderingen mogelijk.
Inbouwoplader
- Geen afzonderlijk oplaadapparaat nodig.
- Prettige en eenvoudige bediening.
- In te stellen op verschillende batterijtypen.
Eenvoudig in het gebruik
- Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|900 - 900
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1180 - 1180
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|220 / 220
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|9000
|Batterij (V/Ah)
|36 / 240
|Looptijd batterij (u)
|max. 5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 7
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|10
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|180 - 180
|Borsteldruk (g/cm²)
|89
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Max. vermogen (W)
|tot 2400
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|994
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|230
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
Inbegrepen bij levering
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- Inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
Uitvoering
- Auto-Fill
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- Parkeerstand
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- Type zuigstrips: Linatex
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Toepassingen
- Voor toepassingen in productie-, logistieke en zware industriehallen en magazijnen
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Voor een snelle en efficiënte basis- en onderhoudsreiniging in shoppingcentra.
- Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie