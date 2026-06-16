Met onze B 220 R + D 90 accuaangedreven opzit-schrobzuigmachine reinigt u middelgrote binnenoppervlakken tot 7.000 m² efficiënt, snel en grondig. De schijfborstelkop met een werkbreedte van 90 cm zorgt voor consistent uitstekende reinigingsresultaten, terwijl het KIK-sleutelsysteem, de EASY-bedieningsschakelaar en de kleurgecodeerde bedieningselementen de bediening van de compacte machine extreem eenvoudig, comfortabel en veilig maken. Het grote en overzichtelijke kleurendisplay, waarmee verschillende reinigingsmodi kunnen worden ingesteld, is ook erg handig. De eco!efficiency modus vermindert op verzoek het water- en energieverbruik, evenals het bedrijfsgeluid van de machine, en verlengt zo de looptijd aanzienlijk. Met het optioneel verkrijgbare doseersysteem is een uniforme en precieze toevoeging van de reinigingsmiddelen gegarandeerd. Op verzoek kan de machine ook worden uitgerust met de autofill-functie voor het tijdbesparend vullen van de 220-liter schoonwatertank of met het tankspoelsysteem voor het reinigen van de vuilwatertank. Tot slot rondt de verbinding met ons webgebaseerde Vlootbeheersysteem Kärcher Fleet het complete pakket zinvol af.