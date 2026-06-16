Eenvoudig te bedienen dankzij het EASY Operation systeem, een groot kleurendisplay en kleurgecodeerde bedieningselementen: dat is onze opzit-schrobzuigmachine B 220 R + R 85. Met een werkbreedte van 85 cm, beproefde rolborsteltechniek en een 3-traps regeling van de borstelsnelheid (FACT). Deze accuaangedreven, compacte en zeer zuinige machine – mede dankzij de eco!efficiency modus – maakt indruk bij het reinigen van oppervlakken tussen de 2500 en 7000 m². Met het innovatieve KIK-sleutelsysteem worden bedieningsfouten door onbevoegden effectief uitgesloten, terwijl een groot en overzichtelijk kleurendisplay de selectie van de reinigingsmodi vereenvoudigt. Verschillende comfortfuncties zijn optioneel te selecteren: denk aan de Auto Fill functie voor het eenvoudig en tijdbesparend vullen van de 220 liter schoonwatertank, het gepatenteerde tankspoelsysteem voor het hygiënisch spoelen van de vuilwatertank, en het Dose reinigingsmiddel doseersysteem dat een uniforme en precieze dosering van het reinigingsmiddel garandeert. Ook mogelijk: de aansluiting van de machine op Kärcher Fleet, het webgebaseerde vlootbeheersysteem.