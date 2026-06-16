Schrob-/zuigmachine B 220 R Bc + R85
Accu-aangedreven B 220 R + R 85 opzit-schrobzuigmachine. Met een 220-liter tank, efficiënte rolborsteltechniek, 85 cm werkbreedte en het FACT-systeem voor regulering van de borstelsnelheid.
Eenvoudig te bedienen dankzij het EASY Operation systeem, een groot kleurendisplay en kleurgecodeerde bedieningselementen: dat is onze opzit-schrobzuigmachine B 220 R + R 85. Met een werkbreedte van 85 cm, beproefde rolborsteltechniek en een 3-traps regeling van de borstelsnelheid (FACT). Deze accuaangedreven, compacte en zeer zuinige machine – mede dankzij de eco!efficiency modus – maakt indruk bij het reinigen van oppervlakken tussen de 2500 en 7000 m². Met het innovatieve KIK-sleutelsysteem worden bedieningsfouten door onbevoegden effectief uitgesloten, terwijl een groot en overzichtelijk kleurendisplay de selectie van de reinigingsmodi vereenvoudigt. Verschillende comfortfuncties zijn optioneel te selecteren: denk aan de Auto Fill functie voor het eenvoudig en tijdbesparend vullen van de 220 liter schoonwatertank, het gepatenteerde tankspoelsysteem voor het hygiënisch spoelen van de vuilwatertank, en het Dose reinigingsmiddel doseersysteem dat een uniforme en precieze dosering van het reinigingsmiddel garandeert. Ook mogelijk: de aansluiting van de machine op Kärcher Fleet, het webgebaseerde vlootbeheersysteem.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit
- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en daardoor ideaal voor geluidsgevoelige locaties (Day-Time-Cleaning, ziekenhuis, hotel, enz.).
Auto-Fill (optioneel)
- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.
4 batterijen naar keuze
- Er zijn zowel onderhoudsvrije als onderhoudsarme batterijen van 36 V/180 Ah of 240 Ah beschikbaar.
Groot kleurendisplay
- Overzichtelijke weergave van het actuele programma.
- Eenvoudige en snelle instellingsveranderingen mogelijk.
Reservoirspoelsysteem (optioneel)
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Waterbesparing tot 70% vergeleken met reiniging met behulp van een gewone waterslang.
- Betere hygiëne.
Inbouwoplader
- Geen afzonderlijk oplaadapparaat nodig.
- Prettige en eenvoudige bediening.
- In te stellen op verschillende batterijtypen.
Reinigingsmiddelendosering DOSE (optioneel)
- Besparing op reinigingsmiddelen.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|850 - 850
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1180 - 1180
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|220 / 220
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|8500
|Batterij (V/Ah)
|36 / 240
|Looptijd batterij (u)
|max. 5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 7
|Spanning (voeding voor batterijlader) (V)
|100 - 240
|Frequentie (voeding voor batterijlader) (Hz)
|50 - 60
|Snelheid (km/u)
|10
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|600 - 1300
|Borsteldruk (g/cm²)
|560
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|Geluidsniveau (dB(A))
|67
|Max. vermogen (W)
|tot 2400
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|994
|Software-updates beschikbaar tot
|2032-01-01
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|230
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Inbouwoplader
- Zuigbalk, gebogen
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
Uitvoering
- Auto-Fill
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- Type zuigstrips: Linatex
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Toepassingen
- Voor toepassingen in productie-, logistieke en zware industriehallen en magazijnen
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Voor een snelle en efficiënte basis- en onderhoudsreiniging in shoppingcentra.
- Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie