Schrob-/zuigmachine B 220RBpPackDOSE+SB+240AhLi+RI+beac+R85
Een walsborstelkop met een werkbreedte van 85 cm, een zijborstel en een aluminium zuigbalk zijn standaard. Indrukwekkende oppervlakteprestaties van 8500 m²/u en 10 km/u werksnelheid.
De uitstekend uitgeruste B 220 R ride-on schrobzuigmachine met duurzame 240 Ah lithium-ion accu's, geïntegreerde lader en dagrijlicht scoort punten met een oppervlakteprestatie van maar liefst 8500 vierkante meter per uur. De 85 centimeter brede, spuitgegoten aluminium walsborstelkop met veegfunctie, 2 aan beide zijden gemonteerde zijborstels die ook vuil buiten de werkbreedte opzuigen, ons hulpbron besparende DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem, eco!efficiency modus, snelheidsafhankelijke waterdosering en de krachtige, robuuste aluminium zuigbalk zorgen voor de beste reinigingsresultaten. De lithium-ionbatterijen met een lange fabrieksgarantie zorgen voor schoonmaken zonder zorgen: geen batterijwissels tijdens de levensduur van het apparaat, snel en tussentijds opladen en veilig gebruik met de beste TCO. De automatische vulfunctie en automatische tankspoeling zorgen voor tijdbesparend vullen en reinigen van de 220 liter tanks voor vers en vuil water. Het gepatenteerde KIK-sleutelsysteem voorkomt bedieningsfouten door individuele toegangsrechten. Met 10 km/u rijsnelheid en stuurhoeksensor.
Kenmerken en voordelen
Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.
Innovatief KIK-systeem
- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.
Energie besparende eco!efficiency-stand
- Lager stroomverbruik.
- Tot 40 procent langere looptijd van de accu.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).
Reservoirspoelsysteem
- Eenvoudig reinigen van het vuilwaterreservoir.
- Waterbesparing tot 70% vergeleken met reiniging met behulp van een gewone waterslang.
- Betere hygiëne.
Met een systeem voor de "DOSE" reinigingsmiddel doseereenheid.
- Besparing op reinigingsmiddelen.
- Exacte en gelijkmatige dosering (instelbaar van 0 tot 3%).
- Reinigingsmiddel kan worden verwisseld zonder dat het schoonwaterreservoir hoeft te worden geleegd.
Gerbuiksvriendelijk
- Eenvoudige bediening dankzij overzichtelijke bedieningselementen met kleurencodes.
- Eenvoudiger bediening en kortere tijd om de bediening onder de knie te krijgen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Batterij
|Tractie-aandrijving
|Elektrisch
|Werkbreedte borstels (mm)
|850 - 850
|Werkbreedte zuigen (mm)
|1180 - 1180
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|220 / 220
|Theoretische oppervlakteprestatie (m²/u)
|8500
|Praktische oppervlakteprestatie (m²/u)
|5950
|Batterijtype
|Lithium-Ion
|Batterij (V/Ah)
|36 / 240
|Looptijd batterij (u)
|max. 5
|Oplaadtijd batterij (u)
|Ongev. 7
|Stroomvoorziening voor batterijlader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Snelheid (km/u)
|10
|Stijgingspercentage (%)
|10
|Borsteltoerental (tr/min)
|1300
|Gangpad draaibreedte (cm)
|181
|Waterverbruik (l/min)
|max. 7
|Geluidsniveau (dB(A))
|67 - 67
|Toegestaan totaal gewicht (kg)
|994
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|230
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1925 x 909 x 1420
Inbegrepen bij levering
- Walsborstel: 2 Stuk(s)
- Incl. batterij en inbouwoplader
- Batterij en lader inbegrepen
- Zuigbalk, gebogen
- Zijbezems
- robuuste aluminium gegoten zuigbalk
- doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem
Uitvoering
- Auto-Fill
- Reservoirspoelsysteem
- Aandrijving
- Automatische waterstop
- DOSE
- Parkeerstand
- Geïntegreerde veeginstallatie
- Magneetventiel
- 2-tank-systeem
- Niveau-indicator schoonwatertank: Via de waterdruk
- standaard verlichting voor overdag
- kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%
- Type zuigstrips: Linatex
- robuuste voorbumper
- met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.
- Kärcher kleur- en bedieningsconcept
- Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten
- uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen
- Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs
- snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid
- elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Easy Operation keuzeschakelaar
Videos
Toepassingen
- Voor toepassingen in productie-, logistieke en zware industriehallen en magazijnen
- Parkeergarages met meerdere verdiepingen
- Voor schoonmaaktaken in de voedings- en chemische industrie