STOF- / WATERZUIGERS voor professionals
Onmisbaar: de stof-/waterzuigers kunnen elk soort vuil aan. Of het nu droog, vochtig of nat is, de juiste machine uit het Kärcher assortiment kan het allemaal!
Uiteraard zijn ze ook bruikbaar als uitsluitend waterzuiger of als klassieke stofzuiger.
Kärcher stof- /waterzuigers: ontworpen voor professioneel en industrieel gebruik
Tact stofzuigers zijn ontwikkeld voor de hoogste eisen in industrie en handel en maken uw dagelijks werk gemakkelijker met maximale prestaties. De zelfreinigende filtersystemen bieden een uitstekende zuigkracht, zelfs bij grote hoeveelheden fijn stof.
De professionele stofzuigers van de Ap-serie zijn veelzijdige hulpmiddelen die vuil verwijderen, ongeacht of het droog, nat of vloeibaar is. Zij zijn bijvoorbeeld perfect geschikt voor alle reinigingstaken in de automobielsector.
Het robuuste standaardgamma wordt gekenmerkt door zijn duurzaamheid en gebruiksgemak. De standaardreeks wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het opzuigen van vloeistoffen bij de reiniging van gebouwen en in hotels en restaurants.
Onze speciale stofzuigers bieden oplossingen op maat voor specifieke toepassingen: bijvoorbeeld stofzuigers met geïntegreerde afzuigpomp voor brandweerkorpsen en bouwbedrijven, en onze bakkerijstofzuiger voor bakkers.
Veiligheidsstofzuigers beschermen de gezondheid overal waar de gebruikers worden blootgesteld aan inhaleerbaar stof van stofklasse M of schadelijk stof van stofklasse H. Daarnaast omvat ons assortiment explosieveilige NT-zuigers voor risicocategorie 22.
Wat is een stof-/waterzuiger?
Stof-/waterzuigers zijn stofzuigers voor handel en industrie, alsook voor het hotel- en restaurantwezen. Ze verwijderen zowel droog als vochtig vuil, inclusief vloeistoffen. Stof- en waterzuigers voor handelsdoeleinden zijn onmisbaar voor het verwijderen van grof en fijn stof, vooral bij uiteenlopende werkzaamheden op bouwterreinen of in werkplaatsen.
Of het nu gaat om vloeistoffen of grote hoeveelheden fijn stof, ze kunnen meer aan dan de normale stofzuigers voor particulier of commercieel gebruik, vooral wat betreft het soort en de hoeveelheid vervuiling die ze kunnen verwijderen. Bovendien voldoen de behuizing, de rollen, de kabels, enz. aan de eisen van dagelijks gebruik in moeilijke omstandigheden.
Welke stof- /waterzuiger moet je kiezen?
Tact klasse
De stof-/waterzuigers met gepatenteerd Tact-systeem voor ononderbroken gebruik met een constante hoge zuigkracht - zelfs voor grote hoeveelheden fijn stof. De filter reinigt zichzelf door een krachtige luchtstoten. De Tact stofzuigers voldoen aan de hoogste eisen van de gebruikers op bouwplaatsen en in werkplaatsen.
Ap klasse
De sterke allround stofzuigers van de Ap-klasse verwijderen zowel vloeibaar en vochtig vuil als middelfijn stof. Dankzij halfautomatische filterreiniging verstopt de filter niet en blijft de zuigkracht hoog. Voor lange en efficiënte werkperiodes.
Standaard klasse
De standaard klasse stofzuigers zijn speciaal ontworpen voor grof vuil en grote hoeveelheden vloeistof. Deze extreem sterke, duurzame en gemakkelijk te hanteren machines worden dagelijks gebruikt door o.a. schoonmaakbedrijven.
Classic
De stof-/waterzuigers uit de Classic reeks zijn betaalbare en robuuste instapmodellen met een hoge zuigkracht die uiterst gebruiksvriendelijk zijn.
Veiligheidsstofzuiger
De Kärcher veiligheidsstofzuigers beschermen de gezondheid van de gebruikers die blootgesteld worden aan inadembaar fijn stof of tegen schadelijke stoffen zoals asbest.
Speciale stofzuiger
Kärcher biedt speciale stofzuigers aan die aan de behoefte van bakkers en de brandweer voldoen. Deze brandweerstofzuigers met afvoerpomp zijn voorzien van de nieuwste veiligheidssystemen; onze bakker stofzuigers zijn volledig hittebestendig.
Productzoeker Professionele stof-/waterzuigers
Gebruik de productzoeker om de professionele stof-/waterzuiger te kiezen die bij jou past! Nat of droog, grof of fijn: onze professionele nat- en droogzuigers kunnen alle soorten vuil opzuigen.
Vind een verscheidenheid aan machines in een oogopslag.
Wij tonen je in een handomdraai het optimale Kärcher Professional apparaat voor jouw specifieke reinigingstaak.
Stofzuigers voor fijn stof met filterreiniging
Hoge kwaliteit wordt niet bereikt door toeval, maar door hard werken. Droog stof hoopt zich snel op, op bouwplaatsen en in werkplaatsen. Houtspaanders, materiaalresten, grof vuil, fijn stof,...
Onze stof-/waterzuigers voor fijn stof zijn op maat gemaakt voor deze behoeften. Dankzij de gepatenteerde Tact filterreinigingstechnologie kunnen grote hoeveelheden fijn stof worden opgezogen zonder dat een filterzak nodig is. Dit betekent dat het volledige volume van het reservoir kan worden gebruikt en dat de kosten voor filterzakken wegvallen. De zuigkracht blijft constant hoog om uiterst efficiënt werken zonder onderbrekingen mogelijk te maken, of het nu gaat om het rechtstreeks aanzuigen via elektrisch gereedschap of het opzuigen van stofdeeltjes.
Onze stofzuigers van de serie Ap met halfautomatische filterreiniging zijn ontworpen voor kleine en middelgrote hoeveelheden fijn stof. Natuurlijk zijn ze ook zeer goed bestand tegen grote hoeveelheden vuil en vloeistoffen: een echte allrounder.
Waterstofzuigers
Grote hoeveelheden vloeistof zijn moeilijk te verwijderen zonder een stof-/waterzuiger. Vocht beschadigt de vloer en is een bron van ongelukken door het gevaar van uitglijden. Onze stof-/waterzuigers buigen deze uitdagingen om naar een leuke taak. Of het nu gaat om het diep reinigen van vloeren of het verwijderen van gemorste vloeistoffen, al onze stof-/waterzuigers verwijderen zowel kleine als grote hoeveelheden vloeistoffen snel en betrouwbaar. Als u uw toestel hoofdzakelijk wilt gebruiken om natte oppervlakken te stofzuigen, is ons standaardassortiment stof-/waterzuigers de juiste keuze.
Veiligheidsstofzuigers: schadelijke stoffen met gemak wegzuigen
Veiligheidsstofzuigers beschermen de gezondheid van de gebruikers. Dankzij deze stof-/waterzuigers kunt u gemakkelijk - en professioneel - schadelijk vuil verwijderen. Als u werkt in een omgeving met fijn inadembaar stof, als u omgaat met kankerverwekkende stoffen of, erger nog, als u wordt blootgesteld aan asbeststof, moet u de veiligheidsstofzuigers van Kärcher gebruiken. Zij garanderen u een lang en gezond beroepsleven. De vlakfilters, gecertificeerd voor stofklasse H, houden de opgezogen stoffen waar ze horen: in de stofzuiger. Ons gepatenteerd Tact filterreinigingssysteem geeft u een lange en krachtige zuigkracht. Door schadelijke stoffen gemakkelijk en veilig te verwijderen, kunt u zich concentreren op wat belangrijk is: uw werk.
Hoe werkt een stof-/waterzuiger van Kärcher?
Om te voldoen aan de hoge eisen van gebruikers op bouwplaatsen, in werkplaatsen of andere industriële omgevingen, bieden de stof-/waterzuigers van Kärcher verschillende werkingsprincipes, afhankelijk van het soort vuil.
Wij maken onderscheid tussen droog en nat vuil, maar ook de specifieke eigenschappen van het vuil spelen een belangrijke rol. Is het grof of stoffig vuil? Is het vuil vloeibaar of stroperig? Ongeacht de fysieke staat van het vuil, van vast tot vloeibaar, is één van de stof-/waterzuigers van Kärcher geschikt.
Werking bij natte vervuiling
Het vacuüm dat door de bypass-turbine in het reservoir wordt opgewekt, voert de vloeistof af via een zuigslang in het reservoir. Om te voorkomen dat vloeistoffen in de aanjager terechtkomen, onderbreekt een mechanisch vlottersysteem de luchtstroom door middel van een vlotter die de aanzuigleiding afsluit of door middel van een elektronisch uitschakelmechanisme dat de stofzuiger uitschakelt.
Mechanische vlottersystemen
Naarmate de vloeistof in het reservoir stijgt, duwt het systeem de vlotter omhoog tot hij de aanzuigleiding afsluit, waardoor een overflow, die de aanzuigturbine zou doen onderlopen, wordt voorkomen.
Elektronische vlottersystemen
Wanneer de vloeistof in het reservoir de elektrisch geleidende contacten verbindt, schakelt het apparaat uit om overflow te voorkomen.
Werking met droge vervuiling
Door middel van een bypass turbine wordt in het reservoir een vacuüm opgewekt om het stof via een slang in het reservoir te brengen. Op deze wijze worden de onzuiverheden afgescheiden of gefilterd door middel van een vlakfilter of een patroonfilter. Na verloop van tijd verstopt het stof de filter, waardoor de zuigkracht afneemt. Om dit te voorkomen, kan de filter half- of volautomatisch worden gereinigd (afhankelijk van het model). Daartoe genereert het systeem kortstondig een luchtstroom die van de schone kant door het filter gaat en zo de filter ontstoft. Door de plaatsing van de zuigmond op het reservoir wordt het vuil in een roterende beweging meegevoerd, waardoor de grote, zware deeltjes direct op de bodem van het reservoir neerslaan (cyclonaal principe).
Wat is het voordeel van halfautomatische of volautomatische filterreiniging?
Om het verlies aan zuigkracht bij het opzuigen van stof zonder gebruik van een filterzak tot een minimum te beperken, moet de filter met regelmatige tussenpozen worden gereinigd. Om dit op een comfortabele manier mogelijk te maken, hebben veel stofzuigers een geïntegreerd filterreinigingssysteem.
Voordelen van automatische filterreiniging:
- Constant hoge zuigkracht
- U hoeft de filter niet te verwijderen
- Geen contact met vuil
- Geen inademing van stof bij het reinigen van de filter
- Geen mechanische spanning, b.v. door tikken
- Bespaart werktijd
- Vermindering van bedieningsfouten
- Kostenbesparend omdat er geen filterzakken nodig zijn
- Gebruik van het volledige reservoirvolume (in tegenstelling tot het gebruik van een filterzak)
- Minder vaak legen van de tank
AP
All Purpose
In het geval van halfautomatische reiniging van het Ap-filter kan de gebruiker zelf de reinigingsintervallen instellen. Dit gebeurt door 3 keer kort na elkaar op de knop te drukken terwijl het apparaat in werking is, bij voorkeur met de aanzuigmond aangesloten (reiniging met hoge prestaties).
Stofklasse L Tact
Triggered Air Cleaning Technology
In het geval van de automatische Tact-filterreiniging op eenheden van stofklasse L, kan het filterreinigingsinterval in twee fasen worden geselecteerd. Bij de instelling MIN (3) wordt het filter om de 60 seconden gereinigd. Op het niveau MAX (2) wordt het filter om de 15 seconden gereinigd. De Tact-functie blijft gedeactiveerd wanneer vloeistoffen worden aangezogen of wanneer filterzakken worden gebruikt (1).
Stofklasse M/H Tact
Triggered Air Cleaning Technology
In het geval van het automatische Tact-filterreinigingssysteem voor eenheden van stofklasse M en H, kiest de eenheid zelf het ideale filterreinigingsinterval. Een elektronische drukverschilmeting bepaalt of het filter om de zeven, vijftien of zestig seconden wordt gereinigd of helemaal niet.
Veiligheid is een kwestie van "Tact"
Wij willen bijdragen tot de bescherming van gebruikers op bouwplaatsen en in werkplaatsen tegen de risico's van fijn stof. Daarom hebben wij een assortiment stof-/waterzuigers ontwikkeld dat zowel nat en droog vuil als stof kan opzuigen. Met onze nieuwste generatie stof-/waterzuigers in de klassen Tact H en M zijn we nog een stapje verder gegaan.
Wat betekent "Tact"? Triggered Air Cleaning Technology
Met een verscheidenheid aan functies, zoals ons nieuwe sensorgestuurde automatische filterreinigingssysteem (Tact), detecteren de Kärcher Professional stof-/waterzuigers wanneer het vlakfilter moet worden gereinigd: ze keren de luchtstroom kort om en blazen lucht door de filter. Daardoor kan de gebruiker werken zonder verlies van zuigkracht of onderbrekingen. Dit revolutionaire systeem maakt het mogelijk ongekende hoeveelheden stof aan te zuigen zonder handmatige filterreiniging en vermindert het geluidsniveau aanzienlijk bij lage stofniveaus.
Dankzij deze zeer efficiënte filterreiniging zijn de krachtige Tact-stofzuigers geschikt voor zowel conventioneel als gevaarlijk stof. De filters hebben een unieke levensduur van 180 kilogram fijn stof (mineraal stof categorie A). Pas na deze hoeveelheid moeten ze worden vervangen. Dit betekent lange, ononderbroken werkcycli met constante zuigkracht en betere bescherming tegen fijn stof.
Overzicht van de functies van het toestel
Centrale draaiknop om de filterreiniging naar wens in te stellen
Zuigslangaansluiting in de kop van het toestel voor meer netto volume en gemakkelijk leegmaken
Robuust reservoir met stootrand en verzonken handvat voor een lange levensduur en comfortabel gebruik
Kofferhouder en gereedschapskistbevestigingsoplossing
Veelzijdig opbergsysteem voor veilige bevestiging van diverse slangen en de stroomkabel
Geïntegreerde opbergvakken voor het veilig opbergen van alle toebehoren
Grote, stevige metalen zwenkwielen voor optimale mobiliteit, zelfs onder moeilijke omstandigheden op de bouwplaats
Overzicht van de accessoires
Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor optimale compatibiliteit met elektrisch gereedschap
Breed, snel verwisselbaar, vloermondstuk voor het opzuigen van nat en droog vuil
Ergonomisch ontworpen bocht met zachte handgreep voor comfortabel werken
Geoptimaliseerd clip-on systeem voor eenvoudige uitwisseling, bijv. tussen de bocht en de gereedschapshouder
Vuilbestendige bajonetsluiting om de slang gemakkelijk uit het toestel te verwijderen
Professionele stof-/waterzuigers: stofklassen
Wat betekenen de klassen L, M en H?
Stof is een complex mengsel van lucht en vaste deeltjes van verschillende grootte en vorm. Ook de chemische samenstelling en de fysische eigenschappen kunnen sterk verschillen. Aan de hand van deze hoeveelheden wordt stof, naar gelang van het risiconiveau, ingedeeld in klasse L, M of H. Bijzonder gevaarlijke vezels zoals asbest en minerale vezels (indien < 5 µm) kunnen ook de longen binnendringen. Een nauwkeurige kennis van de verschillende stofklassen is dan ook van essentieel belang om na een evaluatie van de risico's de juiste stofzuiger te kunnen kiezen.
Klasse L
Stofzuigers van klasse L zijn bijzonder geschikt voor het opzuigen van houtstof, kalksteen en gipsstof. Stof van klasse L vormt een middelmatig risico. Voor de verwijdering ervan zijn geen bijzondere voorzorgsmaatregelen voorgeschreven.
Klasse M
Het niveau boven klasse L. Geschikt voor de afzuiging van stof en vuil afkomstig van de volgende stoffen: hardhout, plaatmaterialen, verfstofdeeltjes, keramiek, beton en bakstenen. Klasse M is de wettelijk voorgeschreven minimumklasse voor gebruik op bouwterreinen.
Klasse H
Stofzuigers van klasse H zijn geschikt voor grote hoeveelheden veilige stoffen, maar ook voor gevaarlijke/sterk kankerverwekkende stoffen zoals asbeststof, lood, steenkool, nikkel, kobalt, koper, cadmium en schimmel.
Stofklasse
L
Max. doorlaatfactor
≤ 1,0 %
Geschikt voor
- Stof met AGW-waarden > 1 mg/m³.
Toepassing
- Kalkstof
- Gipsstof
Stofklasse
M
Max. doorlaatfactor
< 0,1 %
Geschikt voor
- Stof met AGW-waarden ≥ 0,1 mg/m³.
- Houtstof tot een maximum van 1200 W/50 l
Toepassing
- Houtstof (beuk, eik)
- Lakstof
- Keramisch stof
- Stof van kunsstoffen
Stofklasse
H
Max. doorlaatfactor
< 0,005 %
Geschikt voor
- Stof met AGW-waarden < 0,1 mg/m³.
- Kankerverwekkende stof (§ 35 GeStoffV)
- Ziekteverwekkende stoffen
Toepassing
- Kankerverwekkende stoffen (lood, steenkool, kobalt, nikkel, teer, koper, cadmium, enz.)
- Schimmels, bacteriën
- Kiemen
- Formaldehyde
Stofklasse
Extra specificatie: asbest*
Max. doorlaatfactor
< 0,005 %
Geschikt voor
- Asbesthoudend stof
Toepassing
- Asbeststof van accumulatoren of brandwerende muren
Stofklasse
Explosieve stofdeeltjes (ATEX Zone 22)
Max. doorlaatfactor
Zoals stofklasse L, M of H met aanvullende specificaties
Geschikt voor
- Stof van explosieve stofklassen in zone 22
Toepassing
- Papierstof
- Bloem
Klasse, wat de klasse ook is
Een stofzuiger is maar zo goed als zijn filter
Kleur bekennen was nog nooit zo makkelijk. Onze filters hebben een kleurcode om hun doel aan te geven. Bruin betekent hout en vezelstof. Rood geeft HEPA aan. Zwart geeft de moeilijkste toepassingen aan. Blauw betekent dat ze overal kunnen worden gebruikt. En groen staat voor droog stof en hoge kosteneffectiviteit.
Kaarsenfilter Wood
Onze kaarsenfilter past in elke 1-motorige Kärcher Tact-zuiger. De 8 kaarsen met PTFE-bekleding werken zeer efficiënt bij elke soort hout- en vezelhoudend stof. Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9%.
- Vochtongevoelig en rotvrij
- Nog economischer door langere gebruiksduur
- Gegarandeerd hoog zuigvermogen (raakt niet verstopt!)
Stofklasse: M + L
Veiligheidsfilter/HEPA
Het eerste reinigbare H-filter voor stof-/ waterzuigers. Eentraps en
exclusief bij Kärcher. Gecertificeerd voor stofklasse H. Gegarandeerd
stofafscheidingspercentage: 99,995% (HEPA).
- Geschikt voor het opzuigen van schadelijke en explosieve stoffen
- Het nieuwe PTFE-H-filter is het eerste reinigbare H-filter op de markt. Zo kun je ook grote hoeveelheden stof opzuigen zonder filterzak
- Bij het opzuigen van schadelijke stoffen moet de veiligheidsfilterset of afvoerzak worden gebruikt
Stofklasse: H
PRFE Filter Ultimate
Voor zeer stofintensieve toepassingen, zoals bijvoorbeeld het
afslijpen van vers beton of het werken met toners, hebben we
de beste filteroplossing: onze PTFE-filter. Geschikt voor alle
nieuwe NT Tact-modellen. Gecertificeerd voor stofklasse M en L.
Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9%.
- Vochtongevoelig en rotvrij
- Nog economischer door langere gebruiksduur
- Gegarandeerd hoog zuigvermogen (raakt niet verstopt!)
Stofklasse: M + L
PES filter Wet & Dry
Onze nieuwe NT Tact-zuigers zijn standaard uitgerust met deze
PES-filters, die zowel bij natte als droge toepassingen zeer goede
resultaten opleveren. Gecertificeerd voor stofklasse M en L.
Gegarandeerd stofafscheidingspercentage: 99,9%.
- Vochtongevoelig en rotvrij
- Nog economischer door langere gebruiksduur
- Zeer geschikt bij regelmatig wisselen tussen nat- en droogzuigen
Stofklasse: M + L
Papierfilter Dry
Deze papierfilters zijn voor droge toepassingen ook qua
prijs een goede keuze. Geschikt voor alle nieuwe NT Tactzuigers.
Gecertificeerd voor stofklasse M en L. Gegarandeerd
stofafscheidingspercentage: 99,9%.
- Hoog zuigvermogen bij het opzuigen van fijnstof
- Hoog filtervermogen
- Na het opzuigen van vloeistoffen moet het filter worden gedroogd!
Stofklasse: M + L
Fijn stof op bouwplaatsen
Bouwstof is een algemene term voor de soorten stof die gewoonlijk op bouwplaatsen vrijkomen. Als dit stof niet goed onder controle wordt gehouden, kan het ernstige ademhalingsproblemen veroorzaken en uw gezondheid schaden. De nieuwe stof-/waterzuigers van Kärcher zijn voorzien van verbeterde filtratietechnologie om het stof om u heen beter onder controle te houden en u en anderen er beter tegen te beschermen.
Wat is bouwstof?
Bouwstof is een algemene term voor de soorten stof die gewoonlijk op de bouwplaats vrijkomen. Deze stoffen zijn niet alleen vervelend. Als het niet goed onder controle wordt gehouden, kan het ernstige ademhalingsproblemen veroorzaken en uw gezondheid schaden. Bij langdurige blootstelling kunnen sommige stofsoorten levensbedreigende longaandoeningen en zelfs de dood veroorzaken.
Wij weten dat elke dag fijne stofdeeltjes zoals menselijke huidcellen, textielvezels en zelfs verbrande meteorietdeeltjes in de atmosfeer zweven. Bouwvakkers worden echter geconfronteerd met veel gevaarlijker soorten stof.
Er zijn 3 hoofdcategorieën van stof die vrijkomen bij het snijden, vijlen, slijpen of op een andere manier breken van materialen:
Kwartsstof
Beton, bakstenen, tegels, mortel en zandsteen
Houtstof
Zacht hout, hardhout en producten op houtbasis, zoals MDF en multiplex
Stof met geringe toxiciteit
Gips (bijv. in gipsplaten), kalksteen, marmer en dolomiet
Stof maakt ziek
Onze longen zijn gewoonweg niet gemaakt voor fijnstof. Al helemaal niet voor grote hoeveelheden. En die zijn zeer gevaarlijk. Daarom staan chronische longaandoeningen op de derde plaats in de ziektestatistieken. De kosten voor behandeling bedragen vele miljarden euro's. Hoeveel is je gezondheid je waard?
Welke stof adem jij in?
Kwarts- en asbeststof - Zijn zeer gevaarlijk en kunnen kanker veroorzaken.
Toxisch of kankerverwekkend stof
van lood, cadmium, vanadium of mangaan is niet alleen schadelijk voor de longen, maar ook voor andere organen zoals de lever of de milt. Dit soort stof ontstaat onder andere bij het lassen.
Houtstof
bijvoorbeeld van eiken en beuken) kan bij langdurige blootstelling neuskanker veroorzaken.
Allergeen stof
is meestal van plantaardige of dierlijke oorsprong en treedt bijvoorbeeld op bij reinigingswerkzaamheden aan of in gebouwen die verontreinigd zijn met vogelpoep. Ook schimmels en microorganismen kunnen allergieën veroorzaken.
Fibrinogeens stof
leidt tot littekenvorming en na veelvuldige inwerking gedurende lange tijd tot een voortschrijdende verandering van het longweefsel. Door kwarts en asbest veroorzaakte stoflongen behoren tot de meest voorkomende erkende beroepsziekten.
Voorkomen is altijd de beste bescherming
Stof dat niet de kans krijgt om te ontstaan, vormt voor niemand een gevaar. Er bestaan tal van mogelijkheden om stof te voorkomen. En als we niet kunnen voorkomen dat het ontstaat, dan kunnen we stof binden, afzuigen of deze met beschermende kleding en adembeschermingsmaskers de weg naar onze longen versperren.
Wat kan je doen om stof te vermijden?
Stof direct afzuigen als het ontstaat.
Veel elektrische apparaten beschikken over moffen voor aansluiting op een stofzuiger. Stofzuigers met aansluitstopcontact schakelen automatisch in, wanneer het aangesloten elektrische apparaat start. Altijd het juiste filter gebruiken.
Stofarme werkmethodes gebruiken, bijv. natte of vochtige verwerking
Stof met water binden, bijv. bij sloop- en slijpwerkzaamheden in de open lucht.
Stofarme producten gebruiken, bijv. mortelpellets, transportbeton
en gebruiksklare pleister.
Onnodig opdwarrelen van stof voorkomen. In plaats van droog vegen en wegblazen, liever stofzuigers en veeg-/zuigmachines gebruiken.
Preventief medisch onderzoek regelen en laten doen.
Werkplekken regelmatig reinigen, werkruimtes voldoende luchten, werkkleding schoonhouden.
Afval direct en stofvrij verwijderen.
Het afzuigvermogen van stofzuigers regelmatig controleren. De filter indien nodig reinigen of vervangen. Gebruik stofzuigers met automatische filterreiniging voor een constant hoog zuigvermogen.
Beschermende kleding en adembeschermingsmaskers
dragen. Bij stofintensieve werkzaamheden is dit vanzelfsprekend, maar ook bij minder stofbelasting moet je altijd op zijn minst een geschikte adembescherming dragen.