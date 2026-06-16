Sproei-extractiereiniger Sproei-extractie apparaat Puzzi 8/1
Krachtige reinigingsspecialist voor stoffering en voor het verwijderen van vlekken op textieloppervlakken: Puzzi 8/1 textielreiniger met ergonomische, bijzonder korte bekledingszuigmond.
Robuust, duurzaam, efficiënt: de Puzzi 8/1 textielreiniger van Kärcher maakt indruk als het gaat om het reinigen van stoffering en het verwijderen van vlekken op textieloppervlakken met uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten en hoge kosteneffectiviteit. Het compacte sproei-extractieapparaat spuit de reinigingsoplossing diep in de textielvezels en zuigt deze vervolgens weer af, inclusief het losgemaakte vuil. Dit zeer goede zuigvermogen zorgt er ook voor dat de textieloppervlakken snel drogen en weer beloopbaar zijn - ideaal voor de hoge eisen van schoonmaakprofessionals in de horeca of in de auto-interieurreiniging. Dit omvat ook het standaard, extra korte bekledingsmondstuk voor comfortabele, ergonomische reiniging van smalle oppervlakken. Dankzij het zeer lage gewicht en de ergonomische draagbeugel is de stofzuiger gemakkelijk met één hand te vervoeren. Grote drukknoppen die met de hand of met de voet kunnen worden bediend, verhogen ook het gebruikerscomfort. Voor een beter zicht op het vuile water zijn de deksel van het apparaat en de handsproeier transparant.
Kenmerken en voordelen
Uitstekende reinigingsprestatiesPerfecte vezeldiepe reiniging van textieloppervlakken. Door de snelle droging kunnen oppervlakken snel weer gebruikt worden dankzij de uitstekende zuigkracht. Uitstekend reinigingsresultaat met zichtbaar voor- en na-effect.
Ergonomisch ontworpen en extra kort bekledingsmondstukHandgreep en drukschakelaars kunnen met slechts één vinger worden bediend. Praktische knopvorm maakt verschillende houdposities mogelijk. Rood spuitmondstuk zorgt voor efficiënt waterverbruik.
Lichtgewicht en compact, robuust ontwerpMoeiteloos, ook met één hand te transporteren over richels en trappen. Ontworpen voor lange periodes werken zonder moe te worden. Lange levensduur zorgt voor een hoog rendement.
Afneembaar, slim 2-in-1-reservoir
- Snel en eenvoudig vullen van de schoonwatertank.
- Handig en eenvoudig om vuil water te verwijderen.
- Quick-start illustratie voor eenvoudige bediening.
Gemakkelijk te bedienen dankzij twee grote drukknoppen
- Geen lastig bukken: het apparaat kan snel en eenvoudig met de voet worden in- en uitgeschakeld.
- Snelle 1-stapsmethode: gecombineerd sproeien en stofzuigen in één handeling.
- 2-stapsmethode: Op vezels spuiten en laten inwerken - vervolgens afzuigen.
Grote achterwielen en flexibele 360° stuurrollen
- Gemakkelijk te manoeuvreren, zelfs op oneffen oppervlakken.
- Bijzonder wendbaar en flexibel te hanteren bij het reinigen.
Inklapbare kabelhaak
- Voor het veilig opbergen van de stroomkabel.
- Praktisch en beschermt de kabels.
- Het apparaat kan eenvoudig en comfortabel worden vervoerd en opgeborgen.
Grote, open vulopening voor vers water
- Handig, veilig en snel gevuld met vers water.
- Duidelijk zichtbare maximumniveau-indicator.
- Geen morsen bij het slepen of terugduwen van de machine.
Geïntegreerde opbergruimte voor het bekledingsmondstuk
- Dankzij het clipontwerp is het bekledingsmondstuk altijd binnen handbereik.
- Veilig opbergen, ook tijdens transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|12 - 18
|Luchtverplaatsing (l/s)
|71
|Vacuüm (mbar/kPa)
|270 / 27
|Sproeihoeveelheid (l/min)
|1
|Sproeidruk (bar)
|1
|Schoon-/vuilwaterreservoir (l)
|8 / 7
|Vermogen turbine (W)
|1200
|Vermogen pomp (W)
|40
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Stroomsoort (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Geluidsniveau (dB(A))
|71
|Kabellengte (m)
|7,5
|Kleur
|antraciet
|Gewicht zonder toebehoren (kg)
|8,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|11,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|524 x 332 x 442
Inbegrepen bij levering
- Korte bekledingszuigmond met handgreep
- Sproei-/zuigslang: 2.5 m
- Kabelhaak
- Verwijderbare 2-in-1 container
Uitvoering
- Geïntegreerde accessoireopslag voor bekledingsmondstuk
- Geïntegreerde accessoireopslag voor vloerzuigmond
- Spuitmondstuk: Bekledingszuigmond, oranje
Videos
Toepassingen
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van bekleding en gestoffeerde meubelen
- Voor het gericht verwijderen van vlekken op textieloppervlakken
- Voor de reiniging van alle textieloppervlakken - ook auto-interieurs
- Voor intensieve vezeldiepe reiniging van beklede autostoelen
- Voor gerichte reiniging van bekleding in hygiënisch gevoelige gebieden
Toebehoren
Reinigingsmiddel
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