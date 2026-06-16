Robuust, duurzaam, efficiënt: de Puzzi 8/1 textielreiniger van Kärcher maakt indruk als het gaat om het reinigen van stoffering en het verwijderen van vlekken op textieloppervlakken met uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten en hoge kosteneffectiviteit. Het compacte sproei-extractieapparaat spuit de reinigingsoplossing diep in de textielvezels en zuigt deze vervolgens weer af, inclusief het losgemaakte vuil. Dit zeer goede zuigvermogen zorgt er ook voor dat de textieloppervlakken snel drogen en weer beloopbaar zijn - ideaal voor de hoge eisen van schoonmaakprofessionals in de horeca of in de auto-interieurreiniging. Dit omvat ook het standaard, extra korte bekledingsmondstuk voor comfortabele, ergonomische reiniging van smalle oppervlakken. Dankzij het zeer lage gewicht en de ergonomische draagbeugel is de stofzuiger gemakkelijk met één hand te vervoeren. Grote drukknoppen die met de hand of met de voet kunnen worden bediend, verhogen ook het gebruikerscomfort. Voor een beter zicht op het vuile water zijn de deksel van het apparaat en de handsproeier transparant.