De compacte KM 70/15 C 2-in-1 Classic handgeleide veegmachine maakt het mogelijk om alle binnenruimtes en buitenterreinen eenvoudig en comfortabel te reinigen. Bij het reinigen van oppervlakken van 100 vierkante meter of meer is deze machine aanzienlijk efficiënter dan een bezem. Door het lage gewicht en de lage rolweerstand van de wielen is de machine gemakkelijk te manoeuvreren en te transporteren. De veegwals wordt aangedreven door het linkerwiel, wat zorgt voor een betrouwbaar transport van het vuil naar het vuilreservoir. De zijbezem is ontworpen om randen en hoeken te vegen. Bij het reinigen van open ruimtes kan deze omhoog worden geklapt om ongewenste stofontwikkeling te verminderen. De zijbezem is verstelbaar om slijtage te voorkomen. De extra harde zijbezem maakt het vegen van bladeren tot een eenvoudige taak. Er is geen gereedschap nodig om de borstel te vervangen. Het vuilreservoir kan eenvoudig worden verwijderd en geleegd. De voorzijde van het vuilreservoir is zodanig gevormd dat het, indien nodig, rechtop kan worden neergezet. De inklapbare duwbeugel kan worden aangepast aan de lengte van de gebruiker en kan volledig worden ingeklapt voor een ruimtebesparende opslagvan de KM 70/15 C 2-in-1 Classic.