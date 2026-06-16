Veegmachine KM 70/15 C 2-in-1 Classic
De compacte KM 70/15 C Classic handgeleide veegmachine is altijd klaar voor gebruik om kleine oppervlakken efficiënt te vegen. Het apparaat kan zowel in binnenruimtes als op buitenterreinen worden ingezet.
De compacte KM 70/15 C 2-in-1 Classic handgeleide veegmachine maakt het mogelijk om alle binnenruimtes en buitenterreinen eenvoudig en comfortabel te reinigen. Bij het reinigen van oppervlakken van 100 vierkante meter of meer is deze machine aanzienlijk efficiënter dan een bezem. Door het lage gewicht en de lage rolweerstand van de wielen is de machine gemakkelijk te manoeuvreren en te transporteren. De veegwals wordt aangedreven door het linkerwiel, wat zorgt voor een betrouwbaar transport van het vuil naar het vuilreservoir. De zijbezem is ontworpen om randen en hoeken te vegen. Bij het reinigen van open ruimtes kan deze omhoog worden geklapt om ongewenste stofontwikkeling te verminderen. De zijbezem is verstelbaar om slijtage te voorkomen. De extra harde zijbezem maakt het vegen van bladeren tot een eenvoudige taak. Er is geen gereedschap nodig om de borstel te vervangen. Het vuilreservoir kan eenvoudig worden verwijderd en geleegd. De voorzijde van het vuilreservoir is zodanig gevormd dat het, indien nodig, rechtop kan worden neergezet. De inklapbare duwbeugel kan worden aangepast aan de lengte van de gebruiker en kan volledig worden ingeklapt voor een ruimtebesparende opslagvan de KM 70/15 C 2-in-1 Classic.
Kenmerken en voordelen
Laag gewichtGoede wendbaarheid Makkelijk te vervoeren, zelfs op en af trappen.
Groot vuilreservoirEenvoudige hantering en lediging door ergonomische handgreep. Afvalcontainer is zelfdragend.
Verstelbare zijborstelZorgt voor optimaal vegen van randen en hoeken. Zijborsteldruk past zich aan voor efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken. Kan worden opgevouwen voor het reinigen van open ruimtes om stofverspreiding te verminderen.
Instelbare duwbeugel
- Extreem ergonomisch.
- Ruimtebesparende parkeerpositie dankzij inklapfunctie.
Aandrijving hoofdbezem
- Hoofdveegrol aangedreven door transportwielen.
- Uniform veegresultaat.
Zijborstel kan zonder gereedschap worden vervangen
- Minimale onderhoudsinspanning.
- Geen machine-uitvaltijd vanwege servicewerkzaamheden.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|handmatig
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|2800
|Werkbreedte (mm)
|480
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|700
|Tankinhoud bruto/netto (l)
|32 / 15
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|13,3
|Gewicht incl. verpakking (kg)
|16,6
Uitvoering
- Manuele borstelaandrijving
- Duwbeugel inklapbaar
- Stoffer-en-blikprincipe
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
Videos
Toepassingen
- Kleine parken en parkeergarages
- Paadjes
- Hotel
- Productie-ruimtes
- Ook geschikt om te vegen in landbouwbedrijven, op boerderijen en in stallen
Toebehoren
Onderdelen KM 70/15 C 2-in-1 Classic
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