De compact ontworpen industriële veegmachine KM 85/50 W Bp Pack maakt indruk met een uitstekende fabrieksuitrusting. Zo wordt de machine standaard geleverd met schijfrem, accu en oplader. Het grote vlakfilter met zeer effectieve reiniging door middel van een dubbele schraper maakt nagenoeg stofvrij werken mogelijk, terwijl de pendelende roterende borstel uitstekende reinigingsresultaten mogelijk maakt, zelfs bij ongunstige bodemgesteldheid en grote hoeveelheden vuil. Over het algemeen profiteren gebruikers van het zeer comfortabele en intuïtieve bedieningsconcept met vooruit- en achteruitrijden door simpelweg aan de duwbeugel te duwen of te trekken, evenals handige details zoals de Kärcher Home-Base om ander schoonmaakgereedschap mee te nemen. De robuuste machine met uitwijkende zijborstel en dubbelwandig frame is ideaal voor zware klussen. De eenvoudige, gereedschapsloze vervanging van de hoofdborstel en filter en de hoge oppervlakteprestaties tot 4725 m² / h (met optionele linker zijborstel) voldoen aan de hoge eisen in de industriële omgeving.