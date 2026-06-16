Veeg-/zuigmachine KM 85/50 W Bp Pack
KM 85/50 W Bp Pack achterloopveegmachine standaard uitgerust met batterij en oplader voor een hoge oppervlakteprestatie. Met pendelene hoofdbezem en grote vlakfilter.
De compact ontworpen industriële veegmachine KM 85/50 W Bp Pack maakt indruk met een uitstekende fabrieksuitrusting. Zo wordt de machine standaard geleverd met schijfrem, accu en oplader. Het grote vlakfilter met zeer effectieve reiniging door middel van een dubbele schraper maakt nagenoeg stofvrij werken mogelijk, terwijl de pendelende roterende borstel uitstekende reinigingsresultaten mogelijk maakt, zelfs bij ongunstige bodemgesteldheid en grote hoeveelheden vuil. Over het algemeen profiteren gebruikers van het zeer comfortabele en intuïtieve bedieningsconcept met vooruit- en achteruitrijden door simpelweg aan de duwbeugel te duwen of te trekken, evenals handige details zoals de Kärcher Home-Base om ander schoonmaakgereedschap mee te nemen. De robuuste machine met uitwijkende zijborstel en dubbelwandig frame is ideaal voor zware klussen. De eenvoudige, gereedschapsloze vervanging van de hoofdborstel en filter en de hoge oppervlakteprestaties tot 4725 m² / h (met optionele linker zijborstel) voldoen aan de hoge eisen in de industriële omgeving.
Kenmerken en voordelen
Voor- en achteruit rijden via de duwbeugelIntuïtieve, eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening. Maximale wendbaarheid van de machine. Standaard schijfrem voor altijd veilig remmen.
Pendelende hoofdfbezemUitstekende vuilopname, zelfs bij ongelijke vloeren, Geen slijtageaanpassing nodig. Efficiënte en snelle reiniging.
Robuust en betrouwbaar voor de zwaarste klussenStabiel, dubbelwandig frame. Inklapbare zijborstel voorkomt beschadigingen. Grote wielen voor meer gebruiksgemak.
Krachtig filtersysteem
- Groot vlakfilter met in totaal 2,3 m² filteroppervlak.
- Wasbaar polyesterfilter.
- Uitstekende reiniging door dubbele schraper en horizontale inbouwpositie.
Zonder gereedschap wisselen van hoofdborstel en filter
- Snel en gemakkelijk wisselen in het geval van schade of slijtage.
- Snelle controle van de hoofdbezem met omwikkelde linten of folies.
- Filtertoegang via de schone kant, zonder contact met stof en vuil.
Compact design voor maximale wendbaarheid
- Machine is zeer goed te manoeuvreren.
- Zeer geschikt voor krappe ruimtes en in geblokkeerde ruimtes.
- Past door standaard deuropeningen (90 cm).
Geïntegreerd Home Base-systeem en opbergvakken
- Veelzijdige, praktische aansluiting om extra schoonmaakspullen mee te nemen.
- Voor het gemakkelijk dragen van bijvoorbeeld grofvuiltangen, bezems of vodden.
- Opbergruimte voor kleinere gebruiksvoorwerpen.
Eenvoudig bedieningsconcept
- Hoofdborstel en zijborstel kunnen elk gemakkelijk met een hendel worden in- en uitgeschakeld.
- Comfortabel vooruit en achteruit rijden met behulp van de duwbeugel.
- Regeling van zuigkracht voor het vegen van natte oppervlakken.
Groot vuilreservoir
- Verwerkt grote hoeveelheden vuil en maakt zo lange werkopdrachten mogelijk.
- Eenvoudig verwijderen en veilig legen van het vuil.
- Wieltjes op het reservoir om het veeggoed eenvoudiger te legen.
Inclusief batterij en oplader
- Duurzame, krachtige batterij voor langdurig gebruik.
- Stil en emissievrij werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Aandrijving
|Elektrisch
|Aandrijving
|Gelijkstroommotor
|Aandrijving - vermogen (V/W)
|24 / 912
|Max. oppervlakteprestatie (m²/u)
|3825
|Werkbreedte (mm)
|615
|Werkbreedte met 1 zijbezem (mm)
|850
|Werkbreedte met 2 zijbezems (mm)
|1050
|Vuilreservoir (l)
|50
|Stijgingspercentage (%)
|15
|Werksnelheid (km/u)
|4,5
|Filteroppervlak (m²)
|2,3
|Afmetingen batterijcompartiment (mm)
|362 / 348 / 290
|Looptijd batterij (u)
|max. 2,5
|Gewicht (met toebehoren) (kg)
|214
|Gewicht, gebruiksklaar (kg)
|226
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|224,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Inbegrepen bij levering
- Vlakfilter: gemaakt in polyester
Uitvoering
- Manueel filterreinigingssysteem
- Rijaanduiding - voorwaarts
- Rijaanduiding - achterwaarts
- Pendelende hoofdbezem
- Mobiel vuilreservoir
- Grofvuilklep
- Overgooiprincipe
- Afzuiging
- Aandrijving
- Voor gebruik buiten
- Voor gebruik binnen
- Batterijaanduiding
- Bedrijfsurenteller
- Instelbare zuigkracht
- Zijbezems kunnen omhoog gezet worden
Videos
Toepassingen
- Voor de reiniging van zowel productiehallen, magazijnen en logistieke hallen, als laadplaatsen
- Voor de reiniging van parkeergarages en benzinestations
- Voor de reiniging van zones zoals schoolpleinen en in gemeentelijke gebieden
- Ook ideaal voor kleinere werkplaatsen en in de landbouw