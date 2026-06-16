Zelfbedieningshogedrukreiniger SB MU
Met het modulaire systeem SB MU richt u zelfbedieningswascentra in voor externe voertuigreiniging. Standaard voor 4-8 wasplaatsen en op verzoek individueel configureerbaar.
Het modulaire selfservice wassysteem SB MU kan individueel geconfigureerd worden voor 4 tot 8 wasplaatsen en is flexibel uitbreidbaar. De 5 hoofdcomponenten (pompmodule, warmwatersysteem, waterontharding/osmose, besturing en wasplaatsinrichting) zijn in de fabriek voorgemonteerd op een frame. Dit zorgt voor een snelle, eenvoudige en kostenbesparende installatie in uw technische ruimte. De hoogwaardige en makkelijk toegankelijke onderdelen garanderen maximale betrouwbaarheid en servicegemak. Per wasplaats zijn tot 11 wasprogramma’s mogelijk, inclusief effectieve velgenreiniging en innovatieve lakconservering met schuimpolish. Het Vario schuimsysteem voor de borstelwas laat de gebruiker zelf de schuimconsistentie (nat of droog) instellen voor een optimaal wasresultaat. Voor uw klanten betekent dit een superieure waservaring dankzij duidelijke instructies en ergonomische wasgereedschappen. De SB MU combineert betrouwbaarheid voor de exploitant met een perfect, glanzend resultaat voor de eindgebruiker.
Kenmerken en voordelen
Modulair ontwerp
- Het systeem kan individueel geconfigureerd worden en flexibel worden uitgebreid.
Aantrekkelijke wasprogramma's (max. 11)
- Geen enkele wens blijft onvervuld voor klanten van de wasplaatsen
Pompmodules voorgemonteerd in de fabriek
- Tijd- en kostenbesparende installatie ter plaatse.
- De pompmodules zijn in de fabriek al getest op hun goede werking.
Pneumatische doseerpompen
- Gebruik van reinigingsmiddelen-concentraat, grote procesbetrouwbaarheid.
Vario foam systeem
- Omschakelbaar nat/droogschuim voor verschillende mogelijkheden.
Optimale toegang tot alle onderdelen
- Zeer eenvoudig onderhoud.
Specificaties
Technische gegevens
|Warmwatertemperatuur (°C)
|max. 60
|Werkdruk (bar)
|100 - 120
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Stroomsoort (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst per pomp (l/u)
|500
|Software-updates beschikbaar tot
|2031-01-01
Uitvoering
- SB-wasinstallaties: 4, 8
- Wasprogramma’s: 11 Stuk(s)
- Pneumatische doseerpompen
- Vario foam systeem
Toepassingen
- Externe reiniging van voertuigen voor zelfbedieningsklanten