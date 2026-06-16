Het modulaire selfservice wassysteem SB MU kan individueel geconfigureerd worden voor 4 tot 8 wasplaatsen en is flexibel uitbreidbaar. De 5 hoofdcomponenten (pompmodule, warmwatersysteem, waterontharding/osmose, besturing en wasplaatsinrichting) zijn in de fabriek voorgemonteerd op een frame. Dit zorgt voor een snelle, eenvoudige en kostenbesparende installatie in uw technische ruimte. De hoogwaardige en makkelijk toegankelijke onderdelen garanderen maximale betrouwbaarheid en servicegemak. Per wasplaats zijn tot 11 wasprogramma’s mogelijk, inclusief effectieve velgenreiniging en innovatieve lakconservering met schuimpolish. Het Vario schuimsysteem voor de borstelwas laat de gebruiker zelf de schuimconsistentie (nat of droog) instellen voor een optimaal wasresultaat. Voor uw klanten betekent dit een superieure waservaring dankzij duidelijke instructies en ergonomische wasgereedschappen. De SB MU combineert betrouwbaarheid voor de exploitant met een perfect, glanzend resultaat voor de eindgebruiker.