Deze speciale adapter maakt intensieve reiniging mogelijk met Kärcher-droogijsstraalsystemen in het Liquid-to-Pellet-proces, ook bij gebruik van CO2-cilinders. Terwijl restdrukventielen de hoeveelheid CO2 beperken en de reinigingsprestaties kunnen verminderen, zorgt de adapter ervoor dat te allen tijde de benodigde hoeveelheid CO2 in de machine stroomt. Hierdoor kunnen de reinigingsprestaties worden verbeterd.