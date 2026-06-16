Drievoudige sproeier, 053
Drievoudige sproeier met manuele omschakeling van de sproeier. Handige sproei-aanpassing. Voor machines met een injector, is de lagedruk-vlakstraal bijzonder handig voor het aanzuigen en aanbrengen van reinigingsmiddelen.
Drievoudige sproeier met manuele omschakeling van de sproeier. Robuust en duurzaam. Handige keuze uit de hogedrukk-puntstraal (0°), de hogedruk-vlakstraal (25°) en de lagedruk-vlakstraal (40°). Voor machines met een injector, is de lagedruk-vlakstraal bijzonder handig voor het opzuigen en aanbrengen van reinigingsmiddelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Sproeiergrootte ( )
|53
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3