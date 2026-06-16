Drievoudige sproeier met manuele omschakeling van de sproeier. Robuust en duurzaam. Handige keuze uit de hogedrukk-puntstraal (0°), de hogedruk-vlakstraal (25°) en de lagedruk-vlakstraal (40°). Voor machines met een injector, is de lagedruk-vlakstraal bijzonder handig voor het opzuigen en aanbrengen van reinigingsmiddelen.