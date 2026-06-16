Drievoudige sproeier, 053

Drievoudige sproeier met manuele omschakeling van de sproeier. Handige sproei-aanpassing. Voor machines met een injector, is de lagedruk-vlakstraal bijzonder handig voor het aanzuigen en aanbrengen van reinigingsmiddelen.

Drievoudige sproeier met manuele omschakeling van de sproeier. Robuust en duurzaam. Handige keuze uit de hogedrukk-puntstraal (0°), de hogedruk-vlakstraal (25°) en de lagedruk-vlakstraal (40°). Voor machines met een injector, is de lagedruk-vlakstraal bijzonder handig voor het opzuigen en aanbrengen van reinigingsmiddelen.

Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 300
Sproeiergrootte ( ) 53
Temperatuur (°C) max. 80
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3