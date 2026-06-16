Drievoudige sproeier, 060
Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier. Gemakkelijk omschakelbaar. Voor hogedrukreinigers met injector dient de vlakstraal onder lage druk voor het aanzuigen en aanbrengen van de reinigingsmiddelen.
Handmatig omschakelbare drievoudige sproeier. Robuust, duurzaam en vuilafstotend. Gemakkelijk omschakelbaar tussen puntstraal onder hoge druk (0°), vlakstraal onder hoge druk (25°) of vlakstraal onder lage druk (40°). Voor hogedrukreinigers met injector dient de vlakstraal onder lage druk voor het aanzuigen en aanbrengen van de reinigingsmiddelen.
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|300
|Sproeiergrootte ( )
|60
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3