Het haakse mondstuk buigt de straal 90° af, waardoor het ideaal is voor het reinigen van complexe structuren, inkepingen en sterk gebogen oppervlakken. Dit mondstuk is grotendeels gemaakt van kunststof met behulp van het innovatieve 3D-printproces. Hierdoor worden de beperkingen van conventionele productiemethoden geëlimineerd en bereikt het mondstuk optimale reinigingsprestaties. Het mondstuk kan eenvoudig worden verlengd met de apart verkrijgbare verlengstukken voor haakse mondstukken.