Ons HEPA 13-Filter houdt minuscule deeltjes van slechts enkele micrometers tegen dankzij zijn indrukwekkende afscheidingsgraad van 99,95 procent. Dankzij de hoge filtercapaciteit worden vrijwel alle aerosolen, virussen en ziektekiemen opgevangen en niet terug in de omgevingslucht afgegeven. Gecertificeerd volgens testnorm DIN EN 1822:2019, voldoet het HEPA 13-Filter ook aan de hoge veiligheidsnormen in hygiënisch gevoelige gebieden.