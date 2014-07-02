High End-hogedrukpistool
Hoogwaardige spuitpistolen met verbeterde wateropbrengst. Kleine drukverliezen ook met wateropbrengsten tot 2.500 l/u. Robuust en duurzaam voor een professioneel gebruik. Voedselveilige materialen die ook bestand zijn tegen zeewater bieden de allerbeste condities voor een gebruik in de voedingssector en in de industrie. Aansluiting voor hogedrukslangen van M 22 × 1.5.
Robuust en duurzaam hoogwaardig hogedrukpistool uit materialen geschikt voor de voedingsindustrie en bestand tegen zeewater. Ideaal voor professioneel gebruik, bv. in de voedingsindustrie. Met geoptimaliseerde wateropbrengst bij verlies aan lage druk bij een wateropbrengst tot 2500 l/u. Aansluiting voor hogedrukslangen M 22 x 1.5.
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|300
|Aansluitdraad
|M22 x 1,5
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1