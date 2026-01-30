HK 7,5 set hogedrukslang
Uitbreidingsset met hogedrukslang van 7,5 m, hogedruk spuitpistool en Quick Connect adapter voor de reeksen K 2 tot K 7. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreingers gefabriceerd tussen 1992 en 2017 zonder slangtrommel.
In deze toebehorenset zit een hogedrukslang van 7,5 m, een ergonomisch hogedruk spuitpistool en een adapterstuk voor de aanpassing van de handige Quick Connect connector, voor de toestellen uit de klassen K 2-K 7. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers zonder slangtrommel geproduceerd sinds 1992.
Kenmerken en voordelen
Adapter
- Eenvoudig loskoppelen van de hogedrukslang van het spuitpistool en het toestel.
- De hogedrukslang is eenvoudig te hanteren en kan snel in en uit het toestel en het pistool worden geklikt. Hierdoor wordt zowel tijd als moeite gespaard.
Hogedrukslang
- Met Quick Connect adapters voor een snelle aansluiting.
Hogedrukpistool
- Voor ergonomisch werken.
Specificaties
Technische gegevens
|Temperatuur (°C)
|max. 60
|Max. druk (bar)
|180
|Lengte (m)
|7,5
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|1,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,4
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|551 x 250 x 60
Compatibele apparaten
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
- K 2.390 T50
- K 2.460 M PLUS T50
- K 2.59 M plus
- K 2.59M PLUS VPS
- K 2.59M PLUS VPS T50
- K 2.800 eco!ogic
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS T80
- K 2.91 MD
- K 2.91 MD T50
- K 2.98 M plus
- K 2.980 M Plus T80 RR
- K 2.980 M plus WB
- K 2.980M PLUS T80
- K 2.99 M plus T 50
- K 3.150
- K 3.150 T 250
- K 3.150 T250
- K 3.20 M T 250
Toebehoren
Onderdelen HK 7,5 set hogedrukslang
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.