Mes grasmaaier LMO 18-33

Een perfect gazon heeft een perfecte maaiverzorging nodig. En dit is alleen mogelijk met de juiste messen. Het grasmaaierblad voor de LMO 18-33 Battery met een maaibreedte van 33 centimeter bereikt de gewenste maaihoogte ook in ongelijke gebieden in de tuin. Het hoogwaardige stalen mes is optimaal geslepen zodat er geen rafelige grassprieten of oneffenheden achterblijven. De accu-aangedreven grasmaaier levert een betrouwbaar en perfect maairesultaat. Als het mes van de grasmaaier moet worden vervangen, volstaan een paar handbewegingen met slechts één schroef en kan de bewerking worden voortgezet: op de weide en op het gazon om die unieke geur van vers gemaaid gras te inhaleren.