Multi-surface roller FCV4
Multi-surface roller voor zachte reiniging en onderhoud van alle vloeren. Pluisvrij, absorberend, slijtvast en machinewasbaar (60 °C). Voor de FCV 4 dweilzuiger.
Eenvoudig schoon: de multi-surface roller voor de Kärcher FCV 4 dweilzuiger zorgt voor een zachte reiniging en onderhoud van alle vloeren – zelfs parket. De hoogwaardige multi-surface roller is pluisvrij, absorberend en extreem slijtvast. Duurzamer: de roller is wasbaar in de machine tot 60 °C.
Kenmerken en voordelen
Bijzonder schoon
- Hygiënisch werken op verschillende toepassingsgebieden (toilet, keuken, badkamer,…)
- In combinatie met het twee-tanksysteem dat wordt gebruikt in de Kärcher dweilzuigers, elimineren ze betrouwbaar tot 99% van alle bacteriën van de vloer, zoals bewezen in laboratoriumtests.
Specificaties
Technische gegevens
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|250 x 57 x 57
Toepassingen
- Harde vloeren
- Geverniste parket