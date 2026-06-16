Multi-surface roller FCV4

Multi-surface roller voor zachte reiniging en onderhoud van alle vloeren. Pluisvrij, absorberend, slijtvast en machinewasbaar (60 °C). Voor de FCV 4 dweilzuiger.

Eenvoudig schoon: de multi-surface roller voor de Kärcher FCV 4 dweilzuiger zorgt voor een zachte reiniging en onderhoud van alle vloeren – zelfs parket. De hoogwaardige multi-surface roller is pluisvrij, absorberend en extreem slijtvast. Duurzamer: de roller is wasbaar in de machine tot 60 °C.

Kenmerken en voordelen
Bijzonder schoon
  • Hygiënisch werken op verschillende toepassingsgebieden (toilet, keuken, badkamer,…)
  • In combinatie met het twee-tanksysteem dat wordt gebruikt in de Kärcher dweilzuigers, elimineren ze betrouwbaar tot 99% van alle bacteriën van de vloer, zoals bewezen in laboratoriumtests.
Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (kg) 0,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 250 x 57 x 57
Compatibele apparaten
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Toepassingen
  • Harde vloeren
  • Geverniste parket