Eenvoudig schoon: de multi-surface roller voor de Kärcher FCV 4 dweilzuiger zorgt voor een zachte reiniging en onderhoud van alle vloeren – zelfs parket. De hoogwaardige multi-surface roller is pluisvrij, absorberend en extreem slijtvast. Duurzamer: de roller is wasbaar in de machine tot 60 °C.