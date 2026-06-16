Schuimsproeier voor mobiele drukreiniger
Handige schuimsproeier voor het doseren van reinigingsmiddelen voor extra grondige reiniging. Kan rechtstreeks op het spuitpistool worden bevestigd.
Voor uitzonderlijk schone resultaten: de schuimsproeier maakt het mogelijk reinigingsmiddelen toe te voegen bij gebruik van de OC 3 mobiele drukreiniger en zorgt voor grondiger, efficiënter en zachter reinigen met een betere verdeling van het reinigingsmiddel. Het produceert een krachtig schuim dat goed aan oppervlakken hecht en in moeilijk bereikbare plaatsen komt - ideaal voor grondige reiniging van fietsen, tuinmeubelen, enzovoort. De schuimsproeier is direct op het spuitpistool gemonteerd. Compatibel met alle OC 3 mobiele drukreinigers.
Kenmerken en voordelen
Krachtig schuimMoeiteloze en grondige reiniging van verschillende oppervlakken (bijv. fietsen, tuinmeubelen).
Instelbare sproeihoekMaakt zowel een verticale als horizontale werking mogelijk
Eenvoudige wisseling tussen verschillende reinigingsmiddelenMoeiteloos reinigen met het compatibele Kärcher reinigingsmiddel Gebruiksvriendelijk
Transparante reinigingsmiddelentank
- Het vulniveau is te allen tijde zichtbaar.
Container met een inhoud van 0,35 liter
- Voor langere reinigingsperiodes zonder bijvullen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|165 x 61 x 105
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Fietsen
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Tuin-/terras-/balkonmeubels