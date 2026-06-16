Voor uitzonderlijk schone resultaten: de schuimsproeier maakt het mogelijk reinigingsmiddelen toe te voegen bij gebruik van de OC 3 mobiele drukreiniger en zorgt voor grondiger, efficiënter en zachter reinigen met een betere verdeling van het reinigingsmiddel. Het produceert een krachtig schuim dat goed aan oppervlakken hecht en in moeilijk bereikbare plaatsen komt - ideaal voor grondige reiniging van fietsen, tuinmeubelen, enzovoort. De schuimsproeier is direct op het spuitpistool gemonteerd. Compatibel met alle OC 3 mobiele drukreinigers.