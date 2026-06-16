Set opzetstukken slanghaspel voor HDS compacte klasse, 20 m
Aanbouwset slanghaspel voor montage op apparaat. Voor het veilig en ruimtebesparend opbergen van de hogedrukslangen (met verbindingsslang naar de hogedrukuitgang van het apparaat). Onder druk draaibaar met aansluiting voor steeknippel.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|20
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|3,4
Inbegrepen bij levering
- Slanghaspel
- Aansluitslang
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Onderdelen Set opzetstukken slanghaspel voor HDS compacte klasse, 20 m
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