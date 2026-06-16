Set van 4 borstelwals (hout) voor PCL 6
Ideaal accessoire voor de houten terrasreiniging: de 4-delige set walsborstels voor de PCL 6. Verwijdert moeiteloos groene aanslag of mos op houten buitenoppervlakken.
Terrasvloeren moeten regelmatig en op de juiste manier gereinigd worden om ze vrij te houden van weersgebonden vuil. Met de rolborstels die speciaal voor houten oppervlakken en WPC-vloeren zijn ontworpen, kan vuil in buitenruimtes bijzonder gelijkmatig en grondig worden verwijderd. De vier rolborstels in de set zijn eenvoudig te verwisselen en kunnen de borstels die bij de levering van de PCL 6 terrasreiniger zijn inbegrepen, vervangen.
Kenmerken en voordelen
Grondige en gelijkmatige reiniging van houten oppervlakken en WPC vloerbedekkingen buitenshuis met een goede oppervlakteprestatie.
Borstelmateriaal speciaal aangepast aan de reinigingstaak
Verbeterd borstelprofiel voor de reiniging van houten oppervlakken en WPC vloerbedekkingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|134 x 100 x 100
Toepassingen
- Terrassen
- Balkon
- Houten oppervlakken
- Mos