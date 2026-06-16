Terrasvloeren moeten regelmatig en op de juiste manier gereinigd worden om ze vrij te houden van weersgebonden vuil. Met de rolborstels die speciaal voor houten oppervlakken en WPC-vloeren zijn ontworpen, kan vuil in buitenruimtes bijzonder gelijkmatig en grondig worden verwijderd. De vier rolborstels in de set zijn eenvoudig te verwisselen en kunnen de borstels die bij de levering van de PCL 6 terrasreiniger zijn inbegrepen, vervangen.