Straalpistool, Adv

Ergonomisch gevormd straalpistool. Door het compacte ontwerp is dit pistool bijzonder licht en handzaam. Met veiligheidsvoorziening om onbedoeld inschakelen te voorkomen. Het straalpistool Advanced is voorzien van een geïntegreerde afstandsbediening. De hoeveelheid ijs en de straaldruk kunnen direct op het pistool worden ingesteld. Bovendien kan er worden geschakeld tussen 'Alleen lucht' en 'IJs en lucht'.