De gemakkelijk verwisselbare polyester uitblaasfilter is een ideaal accessoire voor de Kärcher AD 4 Premium as- en droogstofzuiger, omdat hij zorgt voor schone afvoerlucht. Twee uitblaasfilters zijn bij de levering inbegrepen. We raden aan de uitblaasfilter eenmaal per jaar te vervangen om te zorgen voor een optimale filtering te allen tijde.