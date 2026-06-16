Vervangbatterij voor de WV 5 en de WVP
Non-stop reiniging : dankzij de vervangbatterij voor de batterij-aangedreven Window Vacs WV 5 en WVP.
Met de optionele vervangbatterij kan u blijven reinigen met de nieuwe WV 5 en de WVP zolang u maar wil - zonder enige werkonderbreking. Klik de batterij eenvoudigweg uit het toestel en klik de volgende batterij in de plaats. En u bent weer klaar om er tegenaan te gaan.
Kenmerken en voordelen
Voor eindeloos schoonmaken
Ononderbroken schoonmaken
Eenvoudige en snelle vervanging van de batterij met één enkele click
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Batterij type
|Lithium-Ion batterij
|Kleur
|grijs
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|57 x 81 x 28