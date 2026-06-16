Vervangbatterij voor de WV 5 en de WVP

Non-stop reiniging : dankzij de vervangbatterij voor de batterij-aangedreven Window Vacs WV 5 en WVP.

Met de optionele vervangbatterij kan u blijven reinigen met de nieuwe WV 5 en de WVP zolang u maar wil - zonder enige werkonderbreking. Klik de batterij eenvoudigweg uit het toestel en klik de volgende batterij in de plaats. En u bent weer klaar om er tegenaan te gaan.

Kenmerken en voordelen
Voor eindeloos schoonmaken
Ononderbroken schoonmaken
Eenvoudige en snelle vervanging van de batterij met één enkele click
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Batterij type Lithium-Ion batterij
Kleur grijs
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 57 x 81 x 28