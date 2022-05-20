Vlakfilter WD 4/5/6 & MV 4/5/6
Vlakfilter voor de Kärcher Home & Garden multifunctionele alleszuigers (WD 4 tot WD 6). Dankzij de ingebouwde cassette kan u de filter vervangen zonder in contact te komen met het vuil.
Danzij zijn inbouw in de cassette, kan de vlakfilter uiterst handig en snel worden vervangen - en dit zonder in contact te komen met het vuil : vouw de filtercassette eenvoudigweg uit, vervang de filter, sluit de filtercassette - en klaar is kees! Geschikt voor alle Kärcher multifunctionele alleszuigers uit de reeks MV 4 tot MV 6 en WD 4 tot WD 6.
Kenmerken en voordelen
Gepatenteerde technologie voor de filtervervanging
- Nat- en droogstofzuigers zonder dat je ook het filter hoeft te vervangen.
- Verwissel het vlakfilter in enkele seconden door de filterbox uit te klappen – zonder contact met vuil.
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (Stuk(s))
|1
|Kleur
|bruin
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|163 x 104 x 50
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Fijn vuil
- Verwijderen van grof vuil (bv. In werkplaats, garage of kelder)
- Vloeistoffen