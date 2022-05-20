Vlakfilter WD 4/5/6 & MV 4/5/6

Vlakfilter voor de Kärcher Home & Garden multifunctionele alleszuigers (WD 4 tot WD 6). Dankzij de ingebouwde cassette kan u de filter vervangen zonder in contact te komen met het vuil.

Danzij zijn inbouw in de cassette, kan de vlakfilter uiterst handig en snel worden vervangen - en dit zonder in contact te komen met het vuil : vouw de filtercassette eenvoudigweg uit, vervang de filter, sluit de filtercassette - en klaar is kees! Geschikt voor alle Kärcher multifunctionele alleszuigers uit de reeks MV 4 tot MV 6 en WD 4 tot WD 6.

Kenmerken en voordelen
Gepatenteerde technologie voor de filtervervanging
  • Nat- en droogstofzuigers zonder dat je ook het filter hoeft te vervangen.
  • Verwissel het vlakfilter in enkele seconden door de filterbox uit te klappen – zonder contact met vuil.
Specificaties

Technische gegevens

Hoeveelheid (Stuk(s)) 1
Kleur bruin
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 163 x 104 x 50
Toepassingen
  • Fijn vuil
  • Verwijderen van grof vuil (bv. In werkplaats, garage of kelder)
  • Vloeistoffen