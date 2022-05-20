Vlakfilter WD 4/5/6 & MV 4/5/6

Danzij zijn inbouw in de cassette, kan de vlakfilter uiterst handig en snel worden vervangen - en dit zonder in contact te komen met het vuil : vouw de filtercassette eenvoudigweg uit, vervang de filter, sluit de filtercassette - en klaar is kees! Geschikt voor alle Kärcher multifunctionele alleszuigers uit de reeks MV 4 tot MV 6 en WD 4 tot WD 6.