Van handstoomreiniger tot mop in een oogwenk: de handige vloerreinigingsset EasyFix voor de SC 1 maakt het mogelijk. Bevestig simpelweg de universele vloerreinigingsdoek met het klittenbandsysteem aan de EasyFix vloerzuigmond en verbind het mondstuk met de twee verlengbuizen (elk 0,5 m) op de SC 1 – en u kunt meteen beginnen met het grondig reinigen van de harde vloer. De universele vloerreinigingsdoek met zijn speciale lussenstructuur zorgt voor een bijzonder goede vuilopname. De hoge stoomdoorlatendheid maakt uitstekende en hygiënisch schone reinigingsresultaten mogelijk, ook in hoeken en langs randen. De vloerreinigingsset EasyFix is standaard inbegrepen bij de SC 1 EasyFix.