Vloermondstukset EasyFix voor de SC 1
Vloerreinigingsset EasyFix voor de SC 1. Tover uw handstoomreiniger in een oogwenk om tot een mop en reinig de vloer zonder contact met vuil.
Van handstoomreiniger tot mop in een oogwenk: de handige vloerreinigingsset EasyFix voor de SC 1 maakt het mogelijk. Bevestig simpelweg de universele vloerreinigingsdoek met het klittenbandsysteem aan de EasyFix vloerzuigmond en verbind het mondstuk met de twee verlengbuizen (elk 0,5 m) op de SC 1 – en u kunt meteen beginnen met het grondig reinigen van de harde vloer. De universele vloerreinigingsdoek met zijn speciale lussenstructuur zorgt voor een bijzonder goede vuilopname. De hoge stoomdoorlatendheid maakt uitstekende en hygiënisch schone reinigingsresultaten mogelijk, ook in hoeken en langs randen. De vloerreinigingsset EasyFix is standaard inbegrepen bij de SC 1 EasyFix.
Kenmerken en voordelen
Premium microvezel
- De speciale lusstructuur in het doek zorgt voor een bijzonder goede vuilopname en grondige reinigingsresultaten op alle verzegelde harde oppervlakken.
- Kan in de wasmachine worden gewassen op 60°C. Gebruik geen wasverzachters.
Eenvoudige bevestiging van de EasyFix vloermondstukset aan de SC 1.
- Het EasyFix vloermondstuk kan, samen met de stoomreinigingsbuizen, snel en eenvoudig op het apparaat worden bevestigd.
Handige klittenbandbevestiging
- Vloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Losmaaklus (base strap) aan vloerreinigingsdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog.
- Toepassingsgebied (bijvoorbeeld scheiding keuken en badkamer) kan in een veld op de voetklep worden genoteerd.
Innovatieve lamellentechnologie
- De lamellen zorgen ervoor dat de stoom gelijkmatig over het te reinigen oppervlak en de microvezel vloerdoek wordt verdeeld.
Flexibel scharnier mondstuk
- Ergonomisch en effectief schoonmaken, ongedacht de lengte van de gebruiker.
- Ideaal voor schoonmaken onder meubels.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,8
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|520 x 115 x 100
Toepassingen
- Harde vloeren
- Wandtegels